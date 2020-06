Van fietsenwinkel BikeLife in Roden is niets meer over door brand

De ochtend na de brand is duidelijk dat van de fietsenwinkel nagenoeg niets meer intact is gebleven. Op het terrein ligt heel veel puin. Alleen de achtergevel van het pand staat nog overeind. De omgeving is afgezet met hekken.

Niets meer te redden

Om het vuur te bestrijden werden gisteravond zes korpsen uit de omgeving opgeroepen. Al snel werd duidelijk dat er niets meer te redden viel en heeft de brandweer de fietsenwinkel gecontroleerd laten uitbranden. Even na 23.00 uur was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.

Bij het vuur kwam veel rook vrij. In een NL-alert werd omwonenden gevraagd ramen en deuren te sluiten. Toch stonden bij de brand honderden mensen te kijken. De Veiligheidsregio riep deze mensen op naar huis te gaan omdat de coronamaatregelen niet werden nageleefd. De politie stuurde omwonenden weg bij de brand.

Nieuw pand

Sinds 1994 was de Kanaalstraat de locatie voor BikeLife Roden. Eigenaar Alex Kapma had al enige tijd geleden besloten zijn fietsenwinkel voort te zetten onder de naam Velodroom, in een nieuw pand.

Een groot deel van de inventaris was reeds overgezet. In het oude pand stonden nog wel veel reparatiefietsen. Kapma laat weten contact op te nemen met de gedupeerde fietseigenaren. "We gaan het zo goed mogelijk proberen op te lossen."

