Kilometer lange ketting verbindt inwoners Diever: 'Ik vind dit heel belangrijk'

De ketting is opgehangen rondom het woonzorgcentrum. "Ik vind dat mensen, ook al woon je in een aanleunwoning, verpleeghuis of elders, met elkaar verbonden moeten blijven", vertelt initiatiefneemster Heidie Peeters. Tijdens het ophangen komen een hoop nieuwsgierige bewoners naar buiten. "Dat is de bedoeling. Kom maar in contact met elkaar, dat vind ik heel belangrijk."