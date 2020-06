Mannetjeswolf lijkt zich te hebben gevestigd in Drenthe

Er is sprake van vestiging van een wolf als DNA-onderzoek uitwijst dat het dier zes maanden in een gebied leeft. GW1261m lijkt de eerste wolf te zijn in ruim twee eeuwen tijd die Drenthe als territorium uitkiest. Het meest recente DNA van dit mannetje is op 27 maart aangetroffen in Veenhuizen, waar hij drie schapen aanviel. Dat blijkt uit de gegevens van BIJ12 die vandaag zijn bekendgemaakt. BIJ12 handelt namens de provincie de schade af die wolven veroorzaken.

Met alleen DNA is er geen periode van zes maanden aangetoond. Maar een wolf is, ook recent nog, een paar keer opgedoken voor wildcamera's in Midden Drenthe. Omdat die beelden geen hard bewijs zijn, is er van een vestiging bestuurlijk gezien nog geen sprake. Het zou namelijk ook een andere wolf kunnen zijn. Maar dat er een wolf rondloopt in Drenthe staat buiten kijf. En die houdt geen rekening met vastgestelde termijnen. Daarom is er een roep om preventieve maatregelen voor schapenhouders en om voorlichting. Deze week is er een wolvengebiedscommissie ingesteld.

In deze video zie je de wolf precies op 21 mei voor een wildcamera. Daarna is hij nog vaker voor een camera in Midden Drenthe gezien. Tekst gaat verder onder de video.

De sporen van GW1261m werden voor het eerst gevonden bij de aanval op zes schapen bij Eext, op 21 november 2019. Daarna heeft hij met name in Drenthe, maar ook in Groningen en Friesland, meerdere schapen gegrepen. Tot en met 27 maart zijn er sporen van deze wolf in Drenthe vastgesteld. Het aantal schademeldingen is in april en mei 2020 afgenomen, ook wordt er - naast de camerabeelden - regelmatig een waarneming van een wolf gemeld. Dit zijn aanwijzingen voor vestiging van GW1261m.

In april was er nog één melding van een aanval in Drenthe die mogelijk een wolf betreft. Van een melding in mei is nog niet vastgesteld of het om een wolf ging. Een volgende DNA-analyse moet hier helderheid over geven.

Nederland wordt een wolvensnelweg

Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging blikt alvast vooruit op vestiging. "Ik verwacht geen ander gedrag als de wolf officieel gevestigd is. De schade zal gaan afnemen, alle dierhouders zijn alert. Na een paar maanden zal er helemaal geen schade meer zijn, behalve bij de mensen die niets doen om hun dieren te beschermen." Andere wolven blijven komen, in Duitsland zijn honderden roedels. "Er zijn roedels vlak over de grens, bijvoorbeeld bij Meppen. Het kan zomaar zijn dat een jonge wolvin zich bij de mannetjeswolf in Drenthe gaat vervoegen. De druk vanuit Duitsland is groot, Nederland wordt een wolvensnelweg." Om dat leefbaar te houden voor iedereen, hoopt hij op goede regelingen voor schapenhouders, zodat ze hun schapen kunnen beschermen.

Verjagen

Johan Moes, VVD-statenlid en campinghouder in Diever, is de wolf liever kwijt dan rijk. "Als campinghouder heb ik er geen mening over. Ik hoor er nooit iets over van m'n gasten, ik hoor niet dat ze bang zijn. Maar als statenlid ben ik er op tegen. De wolf is gewoon een moordenaar", stelt hij. "Ik vind dat er in ons land geen plaats is voor de wolf."

Ook boeren zijn over 't algemeen niet blij met de wolf. De afgelopen tijd heeft ook in Brabant een wolf fors huisgehouden. Dat leidde tot veel onrust. Ben Haarman van landbouworganisatie LTO Nederland vindt dat een wolf in zo'n geval moet worden afgeschoten. "Wat we de afgelopen tijd hebben gezien met een zwervende wolf, dat was heel heftig. Dat is voor ons ook niet acceptabel. Die boodschap hebben we overgebracht naar de provincies: als we zo'n wolf hebben, dan moeten we duidelijke afspraken hebben. Wat kunnen we doen? En dan heb je het over verjagen, en als dat niet helpt heb je het over bejagen, en niet om platweg alle wolven af te schieten maar om op te treden tegen excessen".

Kennis

De wolf wordt geliefd en verguisd, vooroordelen spelen ook een rol. "De wolf is een symbool voor heel veel verschillende dingen, zowel voor mensen die heel erg voor de wolf zijn als voor mensen die er heel erg tegen zijn," zei Martin Drenthen, milieufilosoof en universitair hoofddocent filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, eerder in een interview met ROEG!. "De wolf is een symbool van echte, wilde natuur, van ongerepte natuur. Het is een charismatisch beest dat zich moeilijk laat sturen en sommige mensen halen daar een soort troost uit. Zij vinden het mooi dat de natuur niet binnen de lijntjes kleurt. Andere mensen worden heel onrustig van datzelfde idee."

Lees ook: