Op het laatste moment een cadeautje of een gedicht: Sinterklaasstress steekt ieder jaar de kop weer op

Nog niet alle cadeaus binnen? Dan begint de tijd echt te dringen. Met Sinterklaasavond in zicht, neemt ook de Sinterklaasstress toe. Zowel in de winkelstraat als boven het blanco vel papier.

"Alle cadeaus heb ik binnen, maar ik moet nog wel dichten", lacht een Hoogeveense voor de Intertoys in haar stad. "We vieren het zondag en maandag, dus ik heb nog even." Stress wil ze het niet noemen. "Maar het moet wel even klaar allemaal. Gelukkig heb ik een vrije dag vandaag."