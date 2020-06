Corona bij leerling basisschool in Havelte, leraren in quarantaine

Bij een leerling van OBS De Bosrank in Havelte is het coronavirus vastgesteld. Twee direct betrokken groepsleerkrachten en een onderwijsassistente zijn in quarantaine gegaan. De school blijft voorlopig open. Er is bron- en contactonderzoek geweest.

De ouders van De Bosrank zijn gisteravond van de coronabesmetting op de hoogte gebracht. In een verstuurde mail is een brief opgenomen van de GGD waarin uitleg wordt gegeven. Vandaag zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag. "Dat geeft ons de ruimte om alles heel goed op een rijtje te zetten. Van de GGD mogen we gewoon open blijven, maar we houden de ontwikkelingen natuurlijk zeer scherp in de gaten", zegt directeur Rita Lorkeers van De Bosrank.

Zusje

Het meisje bij wie het coronavirus is vastgesteld heeft een zusje die ook naar de school in Havelte gaat. "De vraag is uiteraard of ook zij besmet is. De uitslag van die test is nog niet bekend", vertelt Lorkeers. Ook de ouders van beide meisjes zijn getest. Zij wachten eveneens op de uitslag.

"Het gezin is heel goed met de situatie omgegaan", weet Lorkeers. "Het oudste meisje heeft dinsdag klachten gekregen en is een dag later al getest. Het hele gezin is gelijk zoveel mogelijk thuis binnen gebleven. En ik ben blij dat we op onze school de regels altijd heel streng hebben nageleefd."

De leraren en de onderwijsassistente die momenteel in quarantaine zitten, hebben contact gehad met de besmette leerling. Zij moeten uit voorzorg veertien dagen in afzondering verblijven. De drie hebben geen coronagerelateerde klachten.

Verrassing

De coronabesmetting op haar school komt voor Lorkeers als een verrassing. Volgens het RIVM en de GGD zijn er wereldwijd maar weinig kinderen waarbij corona is vastgesteld en is de kans heel klein dat zij het virus verder verspreiden.

"We voelen ons toch een beetje voor de gek gehouden. Zo is maar weer duidelijk geworden dat je heel goed moet blijven opletten", aldus Lorkeers. "Nu deze besmetting een feit is, is het belangrijk dat we de rust en kalmte bewaren. Uiteraard blijven we in contact met de GGD."

Kinderdagverblijf

Woensdag ging een kinderdagverblijf in Paterswolde wel dicht nadat een medewerkster met het coronavirus besmet bleek te zijn. In principe blijven de deuren van Het Kinderkabinet aan het Jan Pelleboerplein twee weken gesloten, tot woensdag 1 juli.

