Titan ziet af van aangifte tegen vandalen: 'Maar de jongens namen het niet serieus'

Voetbalvereniging Titan doet geen aangifte tegen de jongemannen die in de nacht van dinsdag op woensdag een van de velden hebben vernield. "Maar we willen de bestuurders van de auto's wel aansprakelijk stellen", zegt penningmeester Gea Moorman.

De vandalen reden die nacht met hun auto's over veld 2 op het sportpark in Nieuw-Weerdinge. Het ritje veroorzaakte diepe bandensporen in het veld. Bovendien kwam een van de auto's vast te zitten, die vervolgens door een trekker werd los getrokken. De voetbalclub kon dat allemaal terugzien op camerabeelden. Als de daders zich niet voor donderdag 12.00 uur zouden melden, zou aangifte volgen.

'Vervelend gevoel'

De daders meldden zich, maar de bestuursleden van de club hielden geen goed gevoel over aan het gesprek. Daarom wilde de club aangifte doen, maar ziet daar toch vanaf. "Dan komt zo'n aangifte in een la te liggen. De politie heeft ook te maken met onderbezetting", legt Moorman uit. "Dus we dachten: als wij er zoveel werk van hebben, heeft aangifte voor ons geen toevoegde waarde."

Het vervelende gevoel zit 'm volgens Moorman vooral in de houding van de twee automobilisten. "Wij zeiden gisteren ook tegen die jongens: 'Hebben jullie wel in de gaten wat jullie aangericht hebben? Niet alleen op het veld, maar ook wat erachter weg komt.' Toen keken die jongens ons aan met een waar-heb-je-het-over-blik", verzucht ze.

'Namen het niet serieus'

Moorman heeft er geen goed woord voor over. "Als die jongens heel schuldbewust waren geweest, waren we er misschien nog wel uitgekomen. Maar we kregen niet de indruk dat ze het echt serieus namen."

De totale schade bedraagt volgens de penningmeester zo'n 1.500 tot 2.000 euro. Geen klein bier voor een voetbalvereniging. Volgens Moorman gaat het niet alleen om het geld. "We kunnen het veld nu nog niet repareren, maar als dat wel het geval is, kunnen we er een paar weken niet op spelen", vertelt ze. "Dan loop je inkomsten mis, maar je moet ook uitwijken naar een andere vereniging." Kortom: veel gedoe en geregel.

Wijkagent

Om de schade vergoed te krijgen, hoopt Moorman op 'bemiddeling' van de wijkagent. "We willen hem er graag bij betrekken, zodat hij die jongens ook op de radar heeft."

Moorman hoopt dat de twee vandalen zich alsnog schuldbewust opstellen en de schade vergoeden. "Een advocaat erop zetten kost ook weer een hoop geld."