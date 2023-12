Nieuwe zonnige bestemmingen vanaf vliegveld Eelde

Met het vliegtuig naar het Griekse vakantie-eiland Kos of de Zuid-Turkse luchthaven Gazipasa. Vanaf komende zomer is het mogelijk vanaf Groningen Airport Eelde.

Het vliegveld in Eelde heeft daarmee acht bestemmingen voor het zomerseizoen. Naast Kos en Gazipasa wordt er in de zomer ook gevlogen op Mallorca, Gran Canaria, Antalya, Kreta en Burgas. Ook gaan er vluchten naar het Kanaaleiland Guernsey.

"Voor deze nieuwe bestemmingen zijn we benaderd door reisorganisaties TUI en Corendon", zegt woordvoerder Francien Everts van Groningen Airport Eelde. Dat heeft volgens haar niets te maken met de voorgenomen krimp op Schiphol. Mogelijk levert die situatie nog nieuwe bestemmingen op voor Eelde. "De situatie daar is nu nog onduidelijk, maar voorlopig is dat van de baan. We moeten dus rustig afwachten en blijven kijken naar reisorganisaties die vanaf onze locatie willen vliegen."