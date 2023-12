Nachtwerk op Drentse ijsbanen: wordt er morgen op natuurijs geschaatst?

Gaat er dit weekend nog geschaatst worden op natuurijs? De eerste marathon op natuurijs gaat er niet komen, maar ijsverenigingen in Drenthe gaan vol aan de slag om het ijs voor recreanten nog te prepareren. Vrijwilligers werken de hele nacht door om de gewenste 1,5 centimeter ijsdikte te krijgen.

Er was nog één natuurijsbaan officieel in de running voor de eerste marathon op natuurijs dit weekend, maar ook in Winterwijk zat de temperatuur niet mee. Donderdag was het ijs nog zeven millimeter, maar in de nacht van donderdag op vrijdag heeft het in de Achterhoek gedooid, waardoor er weinig meer van over was. Vorig jaar ging de eer van de eerste marathon op natuurijs naar het Friese Burgum.

Te weinig vorst

De ijsbanen in Drenthe hadden zich al eerder teruggetrokken voor de organisatie van de marathon. Het kwik is in de afgelopen dagen niet genoeg onder de nul gedaald. "We hebben vannacht wel wat vorst gehad, het is -5 geweest, maar dat was pas aan het begin van de ochtend. De rest van de nacht was het ongeveer -1", vertelt Wessels. "En dat is te weinig. De verwachting is dat het vanaf morgen overdag weer gaat dooien, dus de marathon kunnen we voorlopig uit ons hoofd zetten."

Nieuw systeem

Toch gaan de ijsverenigingen vannacht nog vol aan de slag om er voor te zorgen dat mensen dit weekend het ijs nog op kunnen. "Ze verwachten dat het -4 wordt, dan zou het nog wel mogelijk kunnen zijn", vertelt Margriet Sieben, voorzitter van de Schaatsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord. En voor deze schaatsbaan is het ook een perfecte gelegenheid om het nieuwe systeem te testen.

In Nieuw-Amsterdam/Veenoord staan vanaf deze winter voor het eerst sproeiers langs de baan die een laag water op het ijs aanbrengen. "Ik ben heel benieuwd of dit beter werkt dan de ouderwetse giertank", vraagt Sieben zich af. "Je moet het toch een keer proberen."

Nachtwerk

Een marathon gaat er dit weekend ook in het Groningse grensdorp Noordlaren niet komen, maar bij schaatsbaan De Hondsrug gaan ze vannacht nog wel vol aan de slag. "Het ijs was vanochtend vijf millimeter en je hebt anderhalf centimeter nodig", vertelt voorzitter Jan Geert Veldman. "Maar als het vanmiddag nog gaat dooien, dan wordt het hem niet."