Misschien dit jaar alsnog wielerwedstrijden op VAM-berg

Het Nederlands Kampioenschap wielrennen, dat de komende dagen in Drenthe gepland stond, is in het geheel verschoven naar volgend jaar. Dat is vandaag bekendgemaakt op een persconferentie op de VAM-berg. Wel wordt de deur opengehouden voor een wielerevenement voor profrenners op de VAM-berg, zelfs voor een NK.

Op het moment mogen er geen sportevenementen plaatsvinden voor 1 september, vanwege de verspreiding van het coronavirus. Toch ziet de organisatie het voor zich dat een NK zonder publiek op 22 en 23 augustus nog kan, als een testevenement. Al hoopt NK-organisator Thijs Rondhuis dat dan wel inwoners van Wijster en Drijber langs het parcours mogen staan.

Mogelijk eind dit jaar

"In principe gaat het evenement naar volgend jaar met alle categorieën", zegt directeur Thorwald Veneberg van de Nederlandse wielerbond KNWU. "Belangrijk is wel dat we kijken of er dit jaar een geschikte plek komt in de kalender. Dit jaar kunnen we misschien nog iets met de eliteteams."

Het plan is een kampioenschap op de VAM-berg op een parcours van 7,3 kilometer. Rondhuis: "We hebben verschillende situaties uitgewerkt. Op het moment dat overheden en veiligheidsregio's aangeven dat we iets kunnen organiseren, staan we in de startblokken."