Drentse gemeenten voelen niets voor vuurwerkverbod: 'Traditie' of 'niet te handhaven'

Geen enkele Drentse gemeente gaat dit jaar voor een vuurwerkverbod. Dat blijkt uit een rondvraag van RTV Drenthe bij alle twaalf gemeenten. Na afgelopen Oud en Nieuw pleitten artsen en meerdere burgemeesters voor een landelijk verbod.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten steunt een landelijk verbod, en een aantal Nederlandse gemeenten neemt zelf al het voortouw met een zelf ingesteld verbod. In Drenthe is vuurwerk voorlopig een blijvertje.

Traditie

Meerdere gemeenten antwoorden dat het afsteken van vuurwerk een traditie is en dat er vanuit de samenleving weinig druk is om een verbod in te stellen. "We zien geen behoefte vanuit de samenleving en constateren in onze gemeente geen noemenswaardige problematiek", laat een woordvoerder van de gemeente Borger-Odoorn weten.

"Vanuit de gemeenteraad en de samenleving is er geen druk om een verbod in te stellen", klinkt het vanuit Meppel. "Nee, geen verbod. Wij zetten in op handhaving van de bestaande regelgeving voor het afsteken van vuurwerk", aldus een woordvoerder van de gemeente Emmen.

"De activiteiten rondom de jaarwisseling worden gezien als een traditie. Daarbij is onze gemeente een uitgestrekt gebied met kleine dorpen en kernen", is in Midden-Drenthe het antwoord op de vraag of er wel of niet een vuurwerkverbod komt.

Handhaven

In de grotere gemeenten speelt ook mee dat het handhaven van een eventueel verbod niet te doen is, geven meerdere woordvoerders aan. "Dit omdat de vuurwerkverkoop wel gewoon doorgaat", klinkt het vanuit Assen.

"De overlast door vuurwerk komt vooral door zwaar illegaal vuurwerk en door vuurwerk dat afgestoken wordt voor oudjaarsdag. Daarvoor biedt een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling geen oplossing", voegt de gemeente daar aan toe.