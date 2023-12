Wim Beverdam uit Emmen hangt tabberd na 20 jaar aan de wilgen: 'Kinderen vertellen de Sint zoveel'

Twintig jaar geleden stapte Beverdam op eigen initiatief naar de winkeliersverenging van Bargeres. "De Sint die jullie nu hebben die is zo slecht, dit kan beter", was zijn boodschap toen. En uiteindelijk was het Beverdam zelf die bij de volgende intocht het middelpunt van het kinderfeest in Bargeres werd. "In die jaren ervoor heb ik ook al veel huis- en schoolbezoekjes gedaan, dus ik wist wel wat ik kon."

Van 8 naar 100 Pieten

In het eerste jaar bood Beverdam zelf aan om kosteloos op de Stoomboot te stappen, zodat de organisatie kon kijken of het beviel. En langzamerhand werden de bezigheden van Beverdam steeds meer uitgebreid rond 5 december. "Na Bargeres deden we bijvoorbeeld ook Emmerhout en Rietlanden, totdat ik uiteindelijk de Sint in het centrum van Emmen werd. We gingen van 8 Pieten in Bargeres naar 100 Pieten in Emmen dit jaar."

Buiten de werkzaamheden als Sint, was Beverdam ook nauw betrokken bij de voorbereidingen van de intochten. Ook hiermee stopt Beverdam. "Maar gelukkig heb ik een hele goede opvolger."

'Sint'-Petersburg