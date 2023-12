'Waterstof is niet een duizenddingendoekje, maar we moeten ermee aan de slag'

Gasunie heeft voor honderden miljoenen euro's aan investeringsplannen gereed liggen, maar hoe kansrijk waterstof uiteindelijk zal zijn in vervoer, industrie of in woonwijken, daarover zegt Botter: "Niemand die het weet. Er zijn heel veel obstakels, maar er zijn ook heel veel kansen, in het bijzonder in Noord-Nederland dat een hele goede uitgangspositie heeft."

Hier is ruimte is en er komt veel groene stroom aan land. "Noord-Nederland is niet voor niks de eerste hydrogen valley van de wereld", benadrukt Botter in de uitzending.

Industrie en zwaar vervoer

"Kies voor inzet van waterstof daar waar je het meest kunt besparen op CO2-uitstoot. Vooral in de industrie en in zwaar transport, zoals bussen en vrachtwagens is waterstof dan een haalbaar alternatief voor gebruik van stroom", aldus Botter, die zelf in een waterstofauto naar de opnames van Stand van Noord-Nederland kwam.