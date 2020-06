Kalender WK Superbike-seizoen definitief, Assen genoemd als optie

Assen staat wel nog steeds op de kalender voor 2020, maar zonder data. TT-voorzitter Arjan Bos heeft al laten weten dat er dit seizoen geen Superbikewedstrijd meer op het TT Circuit plaats zou vinden.

Het seizoen wordt van 31 juli tot en met 2 augustus in Spanje hervat op het Circuit de Jerez-Ángel Nieto. Daarna volgen races in Portugal, weer in Spanje (twee raceweekenden in Aragón en één in Barcelona) en Frankrijk. Het is de bedoeling dat de coureurs in oktober en november naar respectievelijk Argentinië en Italië gaan, maar dat is nog niet zeker.

Van der Mark

Op 29 februari en 1 maart werden twee races gereden in Australië. Nederlander Michael Van der Mark eindigde op circuit Phillip Island twee keer als vierde. Daarna zorgde de coronacrisis ervoor dat de ene na de andere race werd geschrapt of uitgesteld.

Zo konden de Superbike-coureurs in april niet naar het TT Circuit in Assen komen. Het evenement in Drenthe werd uitgesteld naar 21 tot en met 23 augustus, maar vanwege de maatregelen die in Nederland gelden vanwege het coronavirus kunnen de races ook dan niet doorgaan.

Mogelijk komen er dit seizoen ook nog races in Groot-Brittannië en Qatar. Van der Mark mocht eind vorige maand met onder anderen Moto2-coureur Bo Bendsneyder al wat rondjes rijden over het TT Circuit.