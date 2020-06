Meerdere inbraken in korte tijd in Drenthe

In Drenthe zijn binnen 24 uur vier inbraken of pogingen daartoe gepleegd. In een huis aan de Paasberg in Odoorn is gisteravond ingebroken. Er zijn verschillende spullen gestolen en de woning heeft braakschade.

In Assen is afgelopen nacht ingebroken in een vrijstaande woning aan de Platolaan. De daders maakten verschillende spullen buit. Afgelopen nacht zijn ook twee inbrekers betrapt aan de Burgemeester ten Holteweg in Dalen. Ze sloegen op de vlucht toen ze werden aangeroepen.

In Emmen hebben inbrekers donderdagmiddag een woning aan de Baxhoekweg doorzocht. Vermoedelijk zijn de daders overlopen. Het is niet bekend of ze iets hebben buitgemaakt.

Eerder raak in Een en Eelderwolde

In een vrijstaande woning aan de Hoofdstraat in Een in de gemeente Noordenveld is afgelopen dinsdagmiddag ingebroken. De bewoner trof toen hij thuiskwam opengebroken kasten aan en een aantal goederen lag verspreid over de grond. Aan de Grasjuffer in Eelderwolde is een poging tot inbraak geweest. Wanneer dat is gebeurd, konden de bewoners niet aangeven.

Het aantal inbraken is landelijk toegenomen na de versoepeling van de coronamaatregelen. Volgens de nationale politie komt dat doordat mensen weer meer naar het werk gaan en vaker eropuit trekken. Een woordvoerder kon niet aangeven of ook in Drenthe sprake is van een stijging van het aantal inbraken.