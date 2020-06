Onderzoek bodemdaling omgeving Nieuw-Amsterdam vertraagd

Het grootschalige onderzoek naar de oorzaken van bodemdaling in de omgeving van Nieuw-Amsterdam is vertraagd. Aanvankelijk zou het onderzoek in maart starten en in het najaar klaar zijn. Maar dat bleek iets te optimistisch, geeft de gemeente toe. De verwachting is dat er in het najaar met het onderzoeken gestart kan worden.

"De voorbereiding heeft veel meer tijd gekost", zegt woordvoerder Marianne Tiemens. "Het moet gewoon goed. We willen voorkomen dat het niet goed is, er niks uitkomt en we nog allerlei onderzoeken daarna moeten doen."

Over twee weken een definitief besluit

De gemeente Emmen trekt in het onderzoek naar de bodemdaling en verzakkingen samen op met het waterschap en de provincie Drenthe. Ook de NAM speelt een rol in het kader van een gasveld in de buurt. "We hebben ook een aantal bedrijven gevraagd om met ons mee te kijken of dat wat wij vragen in het onderzoek past binnen het budget en de tijd die wij hebben", legt Tiemens uit. "Dit wordt nu meegenomen in een plan van aanpak."

De gemeente Emmen, het waterschap en de provincie Drenthe nemen over twee weken een besluit over dat plan van aanpak. Dan wordt ook duidelijk wanneer de resultaten van het onderzoek verwacht worden.

Bij de gemeente Emmen stromen sinds november meldingen binnen van verzakkingen, bodemdalingen en geknapte of vervormde gasleidingen, na berichtgeving van RTV Drenthe. Op dit moment zijn er 99 meldingen binnengekomen. De meeste daarvan komen uit de omgeving Nieuw-Amsterdam en Erica. De overheden gaan, na aandringen van bewoners, een onderzoek uitvoeren naar de oorzaken van de extreme daling. Het gebied rondom de Vaart Zuidzijde, Vaart Noordzijde en Dommerskanaal Zuidzijde wordt daarvoor als pilotgebied gebruikt, omdat daar de meeste meldingen vandaan komen. Uit dat pilotgebied worden vijf tot tien woningen gekozen die onderzocht worden. Deze woningen moeten representatief zijn voor het gebied. Er zijn wel adressen op het oog, maar die zijn nog niet definitief. Er komen ook meldingen uit andere omliggende dorpen. De resultaten van het onderzoek in Nieuw-Amsterdam kunnen ook gelden voor dat gebied, aldus de gemeente.

Inwoners maken zich grote zorgen over hun veiligheid en de woning. Netbeheerder Enexis heeft daarom ook preventief onderzoek gedaan naar gaslekken. Daarnaast worden de aansluitingen naar de 457 woningen uit het gebied onderzocht. En 89 van die aansluitingen worden vervangen.

"Het onderzoek naar de gaslekken bij de hoofdleidingen is inmiddels afgerond", laat Enexis-woordvoerder Tim van Ham desgevraagd weten. "Daar is één gaslek gevonden, dat meteen aangepakt is."

Onderzoek Enexis eind dit jaar klaar

De 457 aansluitingen van de hoofdleiding naar de woningen worden nu nog onderzocht op 'gekke dingen'. "Dat heeft deels stilgelegen door de coronacrisis, maar dat is nu weer hervat. We hebben nu een derde gehad."

Van de 89 aansluitingen die preventief vervangen worden, zijn er zo'n 10 stuks nu aangepakt. "Het gaat dan om leidingen die uit het jaar 2003 of eerder komen. De rest is al een keer eerder vervangen, toen waren deze nog te jong. Met het oog hierop is besloten deze preventief te vervangen", legt Van Ham uit.

Enexis verwacht het onderzoek en de vervanging van de aansluitingen dit jaar af te kunnen ronden, maar benadrukt dat zorgvuldigheid en veiligheid voorop staan.

