Stuiteren over hobbelweg tussen Rolde en Anderen verleden tijd

De Gieterstraat tussen Rolde en Anderen is weer vrij van gevaarlijke hobbels en verzakkingen. Het verkeer kan nu zonder op en neer te stuiteren gebruikmaken van het wegdek.

Gaten vullen

Voor het repareren van de weg gebruikte de gemeente Aa en Hunze een relatief nieuwe techniek. De bovenste laag van de weg is verwijderd en in de onderlaag zijn gaten geboord op plekken waar het wegdek verzakt was. Die gaten zijn vervolgens opgevuld met grind.