Mojo twijfelt over samenwerking met Johan Derksen en bluesfestival Grolloo

Mojo Concerts gaat kritisch kijken naar de samenwerking met Johan Derksen. De concertorganisatie regelt de programmering voor het Holland International Blues Festival in Grolloo, waar Derksen mede-organisator van is. Zelf is Derksen niet onder de indruk.

"Ook wij hebben kennisgenomen van de uitspraken van Johan Derksen. Voor de organisatie van Holland International Blues Festival doen wij de programmering en een deel van de productie. We zijn ons aan het beraden op onze positie en treden in overleg met de festivalorganisator", schrijft MOJO op social media. Het bedrijf laat weten "op geen enkele manier racisme en discriminatie te accepteren". "Daar waar we kunnen, zullen we er ook actief tegen optreden."

In opspraak

Derksen raakte maandagavond flink in opspraak. Hij vergeleek in Veronica Inside rapper Akwasi met zwarte piet. Meerdere sponsoren van het programma, waaronder TOTO en Bavaria, distantiëren zich van de uitspraken. Onder andere Albert Heijn heeft gezegd vooralsnog geen reclametijd meer te willen rondom het programma.

'Het is niet hun festival'

Derksen maakt zich er niet zo druk om, laat hij weten vanuit zijn tuin in Grolloo. "Het is niet hun festival, wij huren hen in. Zij kunnen mij er niet uitgooien, ik hen wel." Volgens Derksen wil Mojo vooral politiek correct overkomen. "Hoewel je zou denken dat ze nu wel andere problemen aan hun hoofd hebben."

Mojo heeft Derksen niet rechtstreeks benaderd om het over zijn uitspraken te hebben. "Ze hebben me per mail laten weten dat ze met een persbericht naar buiten komen. Prima." Hoe het met het bluesfestival verder moet als Mojo eruit stapt, wil hij nog niet nadenken. "Ik heb geen idee. Bovendien: we organiseren dit met zijn drieën. Voorlopig zie ik het als een berichtje voor de bühne."

Hoe dan ook: Derksen blijft Derksen. "Als je je oren laten hangen naar anderen wordt je de mond gesnoerd. Niemand hoeft mijn grappen leuk te vinden, maar ik laat me niet monddood maken."

Het Holland International Blues Festival werd dit jaar vanwege de coronacrisis geannuleerd. De vijfde editie staat gepland voor 10 tot en met 12 juni 2021.