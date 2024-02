Stokoude muziek voor piepjong publiek: piratenplaten razend populair

Waar veel muziek na een paar decennia langzaamaan in de vergetelheid raakt, is piratenmuziek nu met een ware revival bezig. Jongeren brullen in de feesttent de teksten van de liedjes van a tot z mee. Het is soms muziek waar hun opa en oma vroeger al naar luisterden.

"Ik kom hier wel eens om te kijken of er nog wat nieuws tussen zit voor mij. Maar veel heb ik al", zegt de 21-jarige Jordie Hemsens als hij door bakken met singletjes zoekt in een tweedehandswinkel in Annen. Hij zoekt vooral naar langspeelplaten met Nederlandstalige muziek. "Het zwarte goud noemen ze het in ons wereldje", lacht Hemsens.

En in dat wereldje is Hemsens beter bekend als Jordie Hemoes. Op zijn TikTok-account met meer dan 30.000 volgers plaatst hij piratenplaten met lollige introducties. En dat slaat nogal aan. "Het begon als een grapje, maar nu is het een uit de hand gelopen hobby."

'Machtig mooi'

Met piratenmuziek wordt van oudsher muziek bedoeld uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Het is vaak Nederlandstalig en wordt doorgaans niet gedraaid op de commerciële radiozenders. Radiopiraten sturen de nummers de ether in met illegale zenders. En de muziek verspreidt zich nu ook op andere kanalen, zoals dus op sociale media als TikTok.

In 2021 is de cultuur van de piratenmuziek bestempeld tot immaterieel erfgoed. De reden waarom het genre zo leeft onder de jeugd valt niet direct te verklaren. Hemsens: "Het is gewoon leuke muziek. Het rijmt allemaal en je wordt er gewoon vrolijk van. Ik vind het machtig mooi."