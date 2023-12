Drie Drenten in Tweede Kamer: Vedder, Slagt-Tichelman en Holman

Eline Vedder uit Ruinerwold, Elke Slagt-Tichelman uit Assen en Harm Holman uit Roden zijn officieel gekozen als Tweede Kamerlid. De drie Drenten mochten op basis van de exitpolls al hopen op een zetel. In de officiële uitslag zijn hun plekken niet meer in gevaar gekomen.

Vedder (CDA) blijkt bij de Tweede Kamerverkiezingen duizenden voorkeurstemmen te hebben gekregen. In totaal werd er 19269 keer op haar gestemd, heeft de Kiesraad bekendgemaakt. Alleen haar partijgenoot en lijsttrekker Henri Bontenbal ontving meer stemmen.

Vedder maakte dit jaar al haar entree in de Tweede Kamer, toen ze voormalig Kamerlid Jaco Geurts opvolgde. Haar partij verloor 10 zetels bij de verkiezingen vorige maand. Het CDA heeft nog 5 zetels over, waarvan dus eentje ingenomen mag worden door Vedder.

Van plek 19 naar 21

Namens GroenLinks-PvdA mag Elke Slagt-Tichelman plaatsnemen in de Tweede Kamer. De Assense stond op de 19e plek van de kandidatenlijst, maar ze is voorbijgestreefd door twee lager geplaatste kandidaten met voorkeurstemmen. Haar uiteindelijke 21e plek (10333 stemmen) is ook voldoende, aangezien haar partij op 25 zetels uitkomt.