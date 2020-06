Locadia blijft langer bij FC Cincinnati

Jürgen Locadia speelt ook het komend jaar in Amerika. De huurperiode van de 26-jarige Emmenaar bij FC Cincinnati is met een jaar verlengd. De spits was oorspronkelijk tot 5 juli uitgeleend door zijn Engelse club Brighton & Hove Albion.

De voormalig PSV'er heeft nog een contract tot de zomer van 2022 bij Brighton, dat uitkomt in de Premier League. Cincinnati heeft een optie om Locadia volgend jaar over te nemen. In dat geval krijgt de spits uit Emmen een contract tot eind 2023.

Toen Locadia aankwam in Amerika, was Ron Jans uit Tynaarlo nog de trainer van Cincinnati. Jans stapte niet lang daarna op wegens vermeend racisme. Inmiddels is Jaap Stam aangesteld als zijn opvolger.

Locadia luisterde begin maart zijn debuut bij Cincinnati direct op met een doelpunt in de openingswedstrijd van het Amerikaanse seizoen tegen New York Red Bulls. Desondanks verloor zijn ploeg met 3-2. Ook de tweede wedstrijd, tegen het Atlanta United van trainer Frank de Boer, ging verloren. Als gevolg van de coronacrisis werd het seizoen daarna stilgelegd. De Amerikaanse clubs gaan het seizoen komende maand hervatten met een toernooi in Disney World in Orlando. Stam, de nieuwe trainer van Cincinnati, debuteert daar in de MLS.