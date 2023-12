Assen sluit lucratieve deal met COA: 12,5 miljoen voor flexwoningen voor statushouders

Assen sluit een zeer lucratieve deal met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De stad krijgt 12,5 miljoen euro aan Rijksgeld voor de aanschaf van 96 flexwoningen. Bedoeling is dat ze verrijzen aan de Groene Dijk, waar een schetsplan ligt voor in totaal zo'n 160 flexwoningen.

In ruil voor de miljoenenbijdrage moet Assen de komende tien jaar jaarlijks minstens 48 woningen voor statushouders beschikbaar stellen. Dat is de helft van het aantal door het Rijk gefinancierde flexwoningen. Het COA sluit de overeenkomst met Assen omdat de druk op de asielopvang zeer hoog is.

Overvolle azc's

De deal met de flexwoningen is een landelijke pilot, waaraan negentien gemeentes meedoen. De pilot is bedoeld om doorstroming in de verstopte asielketen te bevorderen. Nu zitten er 16.000 statushouders in de asielzoekerscentra door het enorme woningtekort.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) probeerde vorig jaar de boel vlot te trekken, met een bestelling van 2000 flexwoningen bij de bouwindustrie. Deze kant-en-klare huizen zouden direct neergezet worden, zodra locaties beschikbaar kwamen. Maar dat liep spaak.

Intussen snakt het COA naar oplossingen vanwege het enorme tekort aan opvangplekken. Eentje is de speciale financieringsregeling die het COA nu met gemeentes treft rond de flexwoningen. Vanuit die flexwoningen moeten statushouders weer doorstromen naar de reguliere woningmarkt.

Voor inmiddels 1400 flexwoningen zijn er overeenkomsten gesloten, waarvan de afspraak is dat de helft aan statushouders wordt toegekend. In Assen zijn dat er dus 48 van de 96.

Beloning voor goed gedrag

Assen heeft flink financieel profijt van deze Rijksdeal. Per flexwoning is de aanschafprijs 130.000 euro en 96 van die woningen worden nu volledig door het Rijk opgehoest. Het is een soort beloning voor goed gedrag van Assen. Volgens COA-woordvoerder Alet Bouwmeester heeft de provinciehoofdstad de laatste jaren veel gedaan op het gebied van asielopvang en crisisnoodopvang. "Je moet het zien als compensatie van alle inzet die ze de afgelopen jaren hebben gedaan."

Zo heeft Assen al jaren een asielzoekerscentrum aan de Schepersmaat met 1000 asielzoekers. Daarnaast werd de Expo Hal twee jaar geleden als noodopvang beschikbaar gesteld voor 500 asielzoekers, en nu fungeert de hal als wachtkamer voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Verder heeft Assen voor 50 vluchtelingen noodopvang geregeld in een zorgboerderij aan de Graswijk.

Eigen regie

Assen is blij met de lucratieve regeling voor de 96 flexwoningen. Al tekent gemeentelijk woordvoerder Eddy Beuker er wel meteen bij aan, dat Assen zelf de vrijheid houdt in welke 48 woningen in de stad de statushouders worden ondergebracht.

"Dat zijn niet per se de flexwoningen. We hebben in de overeenkomst bedongen dat we zelf de regie in handen houden over wat straks de beste woonplek voor de betreffende statushouders is. Er kunnen situaties zijn dat een flexwoning niet het meest geschikt is", aldus Beuker. "Dus dat er straks 48 flexwoningen in het wijkje aan de Groene Dijk alleen maar voor statushouders zijn, dat is niet gezegd."