Vijftien maanden cel voor afranseling met hamer in woning Assen

Voor vrijheidsberoving, poging tot afpersing en drugshandel is een 35-jarige man uit Assen veroordeeld tot vijftien maanden cel. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De vrijheidsberoving vond in juni 2020 plaats. Het slachtoffer werd vastgehouden in een woning aan de Groningerstraat in Assen en geslagen met een hamer.

De gewonde man kon uit de woning vluchten en sloeg op straat alarm. Buurtbewoners belden de politie. Het slachtoffer had een enorm gezwollen hoofd en zat onder het bloed. Hij rende gillend over straat en wees de agenten de woning aan waar alles zich had afgespeeld.

Besmeurd met bloed

De woonruimte was besmeurd met bloed. De 35-jarige Assenaar stond eerder samen terecht met een 39-jarige plaatsgenoot. Die kreeg voor alleen de poging tot afpersing een voorwaardelijke celstraf van vier maanden opgelegd. De rechter vond onvoldoende bewijs dat de man erbij was toen het slachtoffer in de woning werd vastgehouden.

Een 32-jarige man uit Assen verscheen destijds niet op zitting. Hij werd voor alles vrijgesproken. De gijzeling en mishandeling gebeurde in de woning van een 46-jarige man. Hij was diegene die het slachtoffer sloeg met de hamer.

Internationale mensenhandelszaak

Tegen deze man is op 15 november voor seksuele uitbuiting van vrouwen en onder meer ook deze mishandeling en gijzeling acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Zijn straf wordt 15 december bekend gemaakt. De 35-jarige Assenaar moet later nogmaals terechtstaan, dan voor een internationale mensenhandelszaak.