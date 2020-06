Extra TV-uitzending: Corona in Drenthe

Dat zeggen voorzitter Suzanne Kruizinga van het WZA in Assen en chirurg Frank Kroezen van Treant. Ze zijn te gast in een speciaal programma vanavond op TV Drenthe, 'Corona in Drenthe' Verschillende gasten kijken in dit programma terug op de afgelopen periode. Bovendien kijken ze vooruit. We zijn nog lang niet af van het virus.

Andere zorg in de knel

Alle aandacht was tot nu toe gericht op coronapatiënten. De zorg voor andere patiënten stond op een laag pitje. Bovendien was het personeel volgens Suzanne Kruizinga nodig op de intensive care. "We hebben dingen gedaan waar we normaal niet voor staan. We hebben concessies moeten doen. De IC-zorg bijvoorbeeld is beperkt. We hebben allerlei andere medewerkers ingezet. De kinderartsen stonden bijvoorbeeld klaar om mee te werken op de IC. Daardoor was het moeilijk om aan sommige groepen patiënten optimale zorg te verlenen."

In beide ziekenhuizen in Drenthe is het aantal IC-bedden vergroot. Er zijn vanuit andere delen van Nederland verschillende patiënten in Drenthe terecht gekomen voor zorg. Het aantal Drentse patiënten op de IC was klein.

Medicijnen sneller op

Maar een grotere IC heeft ook consequenties voor de voorraden medicijnen die je hebt, volgens chirurg Frank Kroezen van Treant. "We hebben het echt voor de kiezen gekregen. Je hebt een middel om mensen bijvoorbeeld in slaap te houden. Op een IC met 15 bedden hebben we genoeg. Maar als je 26 bedden hebt waar het middel wordt gebruikt, dan is de voorraad snel op. Dit middel wordt ook gebruikt als narcosemiddel. Wij hebben bewust gekozen om patienten geen narcose meer aan te bieden, maar een ruggeprik te geven. Zover zijn we in Nederland nog nooit geweest. We hebben altijd de luxe gehad dat we middelen op de plank hebben. "

De ziekenhuizen staan in nauw contact met de Veiligheidsregio Drenthe. En als er ergens een tekort van was, dan belden de ziekenhuizen met de Veiligheidsregio. "Als het door was gegaan in de lijn die we op bleken te gaan, dan was het bij de ziekenhuizen over de schoenen geklotst", zo zegt voorzitter Marco Out van de Veiligheidsregio.

Out is ook ingezet om landelijk contact te zoeken met partijen om beschermende middelen te vinden. "We kregen ook de vraag naar beademingsapparatuur. Toen zijn we op zoek gegaan. We hebben zelfs contact gehad met Defensie."

Uiteindelijk is de zorg nooit over de rand gegaan. Inmiddels is het aantal IC patiënten met corona een stuk kleiner. "Sterker nog: gisteren is bij ons de laatste coronapatiënt van de IC gegaan", zegt Kruizinga.

GGD blijft testen

Maar we zijn er nog niet. De GGD Drenthe is inmiddels druk aan het testen. Er is inmiddels veel meer personeel aan het werk bij de GGD. Medewerkers van andere afdelingen zijn ingezet bij bestrijding van het coronavirus, zegt directeur Karin Eeken. "We hebben nu gemiddeld veertig mensen aan het werk. Testen is in de basis de manier om het virus in de hand te houden. We doen per dag gemiddeld zo'n 200 testen."

'Corona in Drenthe' is te zien om 19.00u en 21.00u op TV Drenthe. En daarna in TV Gemist op deze site.