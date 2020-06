Ruinerwold-verdachte Josef B. in hongerstaking

In deze boerderij in Ruinerwold woonde het gezin van Gerrit Jan van D. (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

Josef B., de Oostenrijkse verdachte in de zaak Ruinerwold, is al negen dagen in hongerstaking. Dat bevestigt zijn advocaat Yehudi Moszkowicz na berichtgeving aan RTL Boulevard. B. weigert om mee te werken aan de verplichte observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC).

De Oostenrijker wordt samen met Gerrit Jan van D. onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van de kinderen van D., gijzeling en witwassen. Hij zit sinds oktober in voorlopige hechtenis. Bij aankomst in het Pieter Baan Centrum, op 9 juni, is hij in hongerstaking gegaan. De verdachte wil weer terugkeren naar zijn cel.

"De hongerstaking is getriggerd door vervolging in het algeheel, maar vooral door zijn verblijf in het Pieter Baan Centrum, dat hij ziet als een ernstige inbreuk op zijn persoonlijke levenssfeer", aldus Moszkowicz. "B. vindt dat hij helemaal geen verdachte moet zijn in deze zaak."

De advocaat is nog niet geïnformeerd door het PBC. "Dat vind ik verontrustend. Hij heeft het enige protestmiddel dat hij had nu ingezet."

Weigerafdeling

Josef B. verblijft in het PBC in Almere, op de zogenoemde weigerafdeling. Die is speciaal ingericht voor verdachten die weigeren mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Op die afdeling wordt het gedrag wel geobserveerd, aldus Moszkowicz.

"De ervaring leert dat de 'echte' weigerobservant relatief snel wordt teruggestuurd. Daar behoort Josef B. ook toe." B. weigert niet alleen mee te werken, volgens Moszkowicz heeft hij letterlijk nog geen woord gezegd.

De frustratie is groot, zegt de advocaat. "Hij wordt vervolgd, en geobserveerd. En moet ook nog aanpassing van de boerderij in Ruinerwold zien te regelen vanuit zijn gevangenschap."

Het gaat met Josef B. niet heel goed, zegt Moszkowicz. "Hij is van zichzelf een vrij levendige man. Maar hij klinkt nu aan de telefoon wezenlijk anders dan voor de staking, vermoeider."

Komende week zou ook Gerrit Jan van D. voor observatie naar het Pieter Baan Centrum worden gebracht. Het is onduidelijk of dit doorgaat.

Op donderdag 2 juli is de volgende zitting in het proces.