Onderzoekers waarschuwen: Lelystad kan veel passagiers wegtrekken van Airport Eelde

Voor Groningen Airport Eelde (GAE) zijn de gevolgen groot als een nieuw kabinet zou besluiten tot opening van Lelystad Airport. Volgens onderzoekers zal mede daardoor het aantal passagiers in Eelde met 40 procent dalen.

De gemeente Tynaarlo heeft het Amsterdamse SEO onderzoek laten doen naar de toekomststrategie van de Drentse luchthaven. Het bureau laat optekenen Lelystad Airport als een potentiële concurrent voor Eelde te zien. De luchthaven in Flevoland zou aanvankelijk in 2018 opengaan, maar de openstelling is al verschillende keren opgeschoven.

Volgend jaar beslissing over Lelystad

Uiteindelijk neemt het Rijk een beslissing over de toekomst van Lelystad Airport. Het is de verwachting dat dit volgend jaar gebeurt, maar wel pas zodra er een nieuw kabinet is. Doordat de PVV en Nieuw Sociaal Contract (NSC) het vliegveld niet noemen in hun programma's, is nog niet duidelijk of de meerderheid van de nieuwe Tweede Kamer voor of tegen het opengaan van de luchthaven is.

Vraaguitval in Eelde

Mocht Lelystad Airport toch groen licht krijgen, dan is dat volgens de onderzoekers slecht nieuws voor Eelde. "Een eventuele opening van de luchthaven Lelystad voor commercieel verkeer en een verhoging van ticketprijzen vanwege duurzaamheidsbeleid kan resulteren in een vraaguitval op GAE van veertig procent ten opzichte van waar in de economische en financiële onderbouwing vanuit gegaan wordt", concluderen de onderzoekers.