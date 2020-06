Internationals: boycot Veronica Inside vanwege opmerkingen Derksen

"Nee dit is ver over de grens. Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer. Enough is enough! #veronicaoffside. Wij, Oranje-internationals laten ons niet meer interviewen door dit programma", meldt de speler van Liverpool. Collega-international Merel van Dongen stuurde dezelfde verklaring de wereld in.

De afgelopen dagen distantieerden meerdere sponsoren van het programma, waaronder TOTO en Bavaria, zich van de uitspraken. Ook kijkt Mojo Concerts kritisch naar de samenwerking met Derksen.

De KNVB laat in een reactie weten de gevoelens van de spelers en speelsters te begrijpen en achter hen te staan. "Als voetbalbond geloven wij in een wereld waarin plaats is voor iedereen, ongeacht huidskleur, geaardheid, afkomst of geloof. We geloven in een maatschappij die samen leeft en geen onderscheid maakt. Of om in voetbaltermen te spreken: Wij zijn allemaal één team. Racisme en alle andere vormen van discriminatie moeten de wereld uit", aldus de woordvoerder.

De voetbalbond laat daarnaast weten dat Veronica Inside 'gewoon' welkom blijft bij persactiviteiten van de teams van Oranje. "De spelers en speelsters zijn niet verplicht om hen te woord te staan of op andere wijze medewerking te verlenen aan de inhoud van het programma."