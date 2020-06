Brand in Roden dupeert verschillende ondernemers: 'Ik ben mijn kindje kwijt'

Een grote uitslaande brand in Roden legde gisteren fietsenzaak BikeLife volledig in as. De vlammenzee trof ook de andere winkels in het pand ongenadig hard, zoals Surf Store van Eric Kamminga. "Het is heel pijnlijk allemaal."

De brand in het gebouw aan de Kanaalstraat ontstond in een meterkast in het voorste deel. Meerdere brandweerkorpsen rukten uit, maar het pand was niet meer te redden. Sterker nog, om het pand goed uit te kunnen laten branden, moesten de muren in de loop van de avond worden afgebroken.

Afbreken

Slechts aan de achterzijde staat nog een deel overeind. Dat is onder meer het domein van Kamminga en zijn Surf Store, een zaak met accessoires voor surfers en watersporters. De ondernemer, woonachtig in Roden, nam vanochtend de ernst van de schade op. "Mijn winkel heeft veel rookschade opgelopen. De brand vond plaats aan de voorzijde, maar de rook kon niet weg en ging door het hele gebouw", legt Kamminga uit. "De volledige inboedel van 75.000 euro kan ik afschrijven. De winkel zal in principe worden afgebroken en ik moet op zoek naar een nieuwe locatie."

Kamminga was gisteravond thuis toen de brand uitbrak. "Ik had een half uur eerder mijn winkel verlaten. Een buurvrouw bracht mij op de hoogte van de brand. Ik ben met spoed teruggegaan, maar ik kon daar natuurlijk niets meer doen. De winkel was mijn kindje en dat ben ik nu kwijt. Ik weet wel dat ik opnieuw wil beginnen, want dit is echt mijn passie."

Zwartgeblakerd

Peter van Kernebeek werd met Loods Roden de dupe van de grote brand. Zijn zaak, gespecialiseerd in het maken van steigerhouten en industriële meubelen, liep veel rook- en waterschade op. "Eigenlijk is alles zwartgeblakerd. Ik hoopte dat mijn winkel behouden kon worden, want dit is een supermooie locatie. Helaas is alles in het pand zo goed als verloren gegaan", stelt Van Kernebeek vast.

"Ik woon een minuutje van mijn winkel. Ik werd gebeld door een kennis en was snel bij de brand. Daar aangekomen kon ik alleen maar machteloos toekijken", verzucht Van Kernebeek. "Normaal gesproken is deze periode heel druk, maar nu kan ik even niets meer. Dat is echt klote." Ook hij wil zijn winkel opnieuw opstarten. "Ik zal eerst een tijdelijk onderkomen zoeken. Stoppen is geen optie."

