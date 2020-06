Assen verlost coronaproof centrum van hekken, verbodsborden en boa's

De Kerkstraat in Assen was tot ergernis van velen verboden voor fietsers (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

In het centrum van Assen wordt het aantal dranghekken, verbodsborden en boa's stapsgewijs teruggebracht. Ze zijn bedoeld om fietsers uit winkelstraten te weren, en terrassen en voetgangers veilig de ruimte te geven met de versoepelde coronamaatregelen per 1 juni. Maar het blijkt publieksonvriendelijk te werken.

Uit reacties van bezoekers komt naar voren dat veel mensen de hekken en toezichthouders als zeer onprettig ervaren. Mensen voelen zich niet welkom in de stad, zo luidt de kritiek. Vooral fietsers klagen over de maatregelen. Zo vinden ze het vervelend dat ze moeten omrijden als ze naar winkels in de binnenstad willen. Ze mogen zelfs in sommige straten niet met de fiets aan de hand lopen.

Rechtsomkeert

Sommige fietsers die bij een dranghek door boa's werden tegengehouden waren zo boos dat ze rechtsomkeert maakten. De kritische geluiden bereikten ook de ondernemers. Die hebben het gevoel dat de extra veiligheidsmaatregelen eerder mensen de stad uit jagen, dan dat ze juist meer publiek trekken.

Binnenstadsorganisatie Vaart in Assen (ViA) heeft de geluiden ook opgepikt. "We willen na de lockdown graag weer publiek naar het centrum halen. Daarbij moeten we natuurlijk ook wel om de gastvrijheid denken. En dat is nu een beetje in de verdrukking gekomen. Veiligheid boven alles. Maar dat kan ook op een aangenamere manier, en hoeft niet altijd met verbodsborden en dranghekken", zegt stadsregisseur Kjeld Vosjan van ViA.

Fietser de dupe

De afgelopen weken zijn door ViA mobiele handen-was-units in de stad geplaatst en speciale looproutes gemaakt om de veilige anderhalve meter tussen winkelend publiek te waarborgen. Met de horeca is bij de gemeente extra terrasruimte geregeld, zoals op de Markt en de Brink. En om voetgangers veilig te laten komen mogen die op de rijbaan lopen. En daar is de fietser de dupe van geworden, die in een aantal straten volledig wordt geweerd.

Volgens Thijs Klompmaker, programmamanager binnenstad bij de gemeente, is de kritiek inmiddels ook tot het stadhuis doorgedrongen en is daarom besloten tot het afschalen van de veiligheidsmaatregelen. "Dat begint dit weekend. Het hekwerk van gevel tot gevel in de buitenste ring verdwijnt en we zetten minder toezichthouders in. De boa's die er wel zijn staan niet meer bij de hekken, maar houden lopend door de straten een oogje in het zeil."

Meer fietsvakken

Volgens Klompmaker blijft een aantal drukke punten voorlopig wel afgezet met hekwerk, waar fietsers niet mogen komen. Bijvoorbeeld de Markt, vanwege alle terrassen daar. "We proberen er meer fietsvakken te realiseren, zodat mensen hun rijwiel beter kwijt kunnen. Ook kijken we of dat op andere plekken in de stad nodig is."

Fietsen door de Kerkstraat mag ook weer, al blijft er wel gewoon een dranghek staan. "Dat is voor de auto's. Die rijden anders bij de Markt tegen een hek aan, en komen dus in een fuik, want daar draaien kan niet", aldus Klompmaker. Volgens hem is het de bedoeling daarna stapsgewijs de maatregelen verder af te bouwen.

