Nieuwe serie vlogs vanuit Drentsche Aa-gebied

Wat bloeit er op een roggeakker? En hoe ruikt kamperfoelie? Je ziet het in de nieuwe vlog, die vanaf nu elke week te zien is op ROEG! De boswachter laat zijn keus van de week zien en kijkers worden uitgedaagd mee te doen met een quiz. Reageren op de quiz kan via een opmerking op YouTube of Facebook.

Het idee voor de vlogs is ontstaan door de coronamaatregelen, waardoor ook het werk op de ROEG!-redactie er anders uitziet. "We missen allebei de 'gewone' opnames", zegt Van der Laan. "Juist nu gebeurt er zoveel in de natuur. En het Drentsche Aa-gebied is een van de mooiste gebieden in Drenthe. Met deze nieuwe serie vlogs kunnen we dat toch laten zien!"

De eerste Kees op de Week