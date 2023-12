De ijzers blijven in het vet bij ijsverenigingen in het Noorden: 'Dit gaat 'm niet worden'

De zo gewenste schaatsmarathon zit er dit weekend in Drenthe niet in. De temperaturen van afgelopen doken schommelden rond de -2 graden, te hoog voor een goede ijslaag zien ijsverenigingen. "We verwachten er niks meer van."

Ondanks een week lang voorbereiden, acht Margriet Sieben de kans klein dat de ijsbaan van Nieuw-Amsterdam/ Veenoord dit weekend nog open kan. Gisteravond stond ze tot middennacht met haar collega's bij de ijsbaan. "Bij het opbouwen van de ijslaag zagen we dat hij niet voldoende pakt. Maar het zorgde voor veel discussie: gaat het wel lukken of niet? Dan bekeken we weer naar de weerberichten, dan weer naar buiten."

IJs te dun

Uiteindelijk kon de vereniging maar één conclusie trekken: "Dit gaat 'm niet worden. Het ijs is zo dun dat we niet eens in centimeters kunnen meten. Het is zo minimaal, alleen een vlies."

Toch geeft Sieben de hoop nog niet helemaal op, hoewel er voor volgende week alweer hogere temperaturen aangekondigd zijn. "Vanmiddag gaan we kijken wat de voorspellingen gaan doen. Als die gunstig zijn, dan gaan we kijken of we vanavond nog wat water op de baan brengen. Misschien dat 1,5 centimeter voor recreanten morgen nog lukt."

Kwik daalt niet

Dat de schaatskoorts ondanks de tegenvallende temperaturen is uitgebroken, komt volgens Sieben door de voorspellingen. "Er werd wel -7 voorspelt, maar in de loop van de week is dat herroepen. Ik zei al: 'De schaatskoorts stijgt, maar het kwik daalt niet.'"

In Noordlaren hielden ze sowieso al geen rekening met de mogelijkheid op een marathon, zegt Jan-Geert Veldman, voorzitter de ijsvereniging in Noordlaren. "Voor een marathon moeten de temperaturen echt lager liggen en het overdag -2 blijven. Het leeft wel, net zoals het dat andere jaren doet. Maar we verwachten er niks meer van."

Asfalt weer in zicht

Wel heeft de ijsvereniging de baan gisterochtend beneveld, maar van de ijslaag die daarna ontstond, is nog weinig over, vertelt Veldman. "Het asfalt is alweer in zicht. Voor een goede ijslaag moeten we echt wachten totdat de wind uit het oosten komt, die komt nu uit het westen."

Hoewel ze een week druk geweest zijn met de voorbereidingen, voelt het klaarmaken van de ijsbaan niet als verspilde moeite voor de ijsvereniging in Nieuw-Amsterdam/ Veenoord. "Nu hebben we in ieder geval onze nieuwe baan en nieuwe installatie kunnen testen. Bij de volgende winterse periode met meer vorst hopen we dan wel te kunnen schaatsen."