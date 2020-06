Rechtszaak bepaalt toekomst speciale azc Hoogeveen

Een rechtszaak die vandaag is gehouden binnen de muren van de zogenaamde aso-azc in Hoogeveen is van landelijk belang. In de rechtszaak gaat het erom of er sprake is van een gevangenis of niet. De uitspraak is van invloed op de vraag of er meer van deze Handhaving- en Toezichtlocaties (HTL) in Nederland kunnen komen.

De rechtszaak op locatie was slechts zeer beperkt toegankelijk in verband met coronamaatregelen. Voor de pers was bijvoorbeeld geen ruimte. Voorafgaand aan de rechtszaak hielden de rechters een schouw van de situatie. Ze keken naar de bewegingsvrijheid die de maximaal vijftig asielzoekers in de HTL Hoogeveen genieten.

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/160877/Htl-locatie-Hoogeveen-lijkt-op-gevangenis-voor-asielzoekers

De HTL in Hoogeveen is een voortzetting van de EBTL (Extra Begeleiding- en Toezichtlocatie) die tot vorig jaar was ondergebracht bij het azc. Ook in Amsterdam was zo'n EBTL. Maar met name omdat het personeel niet voldoende middelen had om zich te weren tegen agressieve asielzoekers en bovendien onderbemand was, werden de EBTL's na twee jaar opgeheven.

Gambiaan

In de HTL zijn de regels verder aangescherpt. De rechtszitting van vandaag draaide om de vraag of de HTL daardoor in feite niets meer of minder is dan een verkapte gevangenis. Een 26-jarige Gambiaanse asielzoeker maakte bezwaar tegen zijn opname. Ook de vrijwilligheid van de opname vocht hij aan.

Afspraken

De bestuursrechter in Groningen stelde vorige maand al dat de Gambiaan de lengte van zijn verblijf zelf in de hand heeft. Hij hoeft zich simpelweg aan de regels van de HTL en aan algemeen geldende gedragsregels te houden.

Daarover worden van te voren immers afspraken gemaakt met alle bewoners van de HTL. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ankie Broekers-Knol, besluit dan of een verblijf in de HTL mogelijk is, of dat de asielzoeker zijn recht op onderdak verliest en op straat wordt gezet.

Meer HTL's

Het belang van de zaak van vandaag is fundamenteler. Volgens persrechter Wiebe Claus wordt de rechtszaak daarom landelijk met interesse gevolgd. Claus: "Er wordt overwogen meer HTL's in Nederland op te zetten. Maar als de rechter zegt dat de HTL moet worden beschouwd als een gevangenis, dan komen de plannen onder druk te staan."

Eerder deed de rechtbank Den Bosch uitspraak in een zaak die vergelijkbaar is met die van vandaag in Hoogeveen. De bestuursrechter in Den Bosch oordeelde dat er geen sprake is van een gevangenis-situatie in de HTL. Over twee tot drie weken doet de bestuursrechter in Groningen uitspraak of zij daar net zo over denkt.