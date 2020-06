Veel toeristen gaan voor het eerst naar Drenthe deze zomer

"Twee op de drie ondernemers in de vakantiesector zien dat er gasten komen die ze eerder nog niet gehad hebben", vertelt Astrid Crum van Marketing Drenthe. "Die gasten geven vaak ook bij de boeking al aan dat ze eerst van plan waren om naar het buitenland te gaan, maar nu hun vakantie in Drenthe houden."

Marketing Drenthe startte aan het begin van de coronacrisis een onderzoek onder ondernemers uit de vrijetijdssector in Drenthe. Dit is de vierde keer dat de organisatie met uitkomsten komt. Hiermee willen ze kijken wat de impact van het coronavirus is op de vrijetijdssector in Drenthe.

Campinghouder Jos van der Weide van De Berken in Gasselte merkt dat juist veel vaste gasten hun reserveringen geannuleerd hebben en dat nieuwkomers hun plaats innemen. Verschil in het type vakantieganger ziet hij niet: "Het zijn vooral de mensen die een rustige plek zoeken, om bijvoorbeeld te wandelen of fietsen."

Nieuwkomers

Van der Weide hoort van zijn nieuwe gasten louter positieve indrukken van Drenthe. Ron en Marjan uit Zaandam staan met de caravan tegen de bosrand en wandelen veel met hun hond in de omgeving. "We hebben ooit het Pieterpad gelopen en vonden het Drentse deel prachtig. Normaal trekken we met de caravan naar Frankrijk en Spanje, maar nu kiezen we voor Drenthe."

Ook Greetje en Kirsten uit Diemen vieren hun vakantie in Gasselte, in een chalet, als alternatief voor hun reis naar Thailand. "Het is heel iets anders, maar Drenthe heeft ons verrast. Het is de eerste keer dat we hier op vakantie zijn. We hebben twee jonge kinderen die vroeg wakker zijn, dus we zijn 's ochtends vaak de eerste en dus enige op een plek als bijvoorbeeld een zwemmeertje. Dat is iets wat we niet gewend zijn, maar het is heerlijk."

Positief gevoel

Verhuurders van huisjes, vakantiewoningen, campingplaatsen en B&B's zien deze zomer weer iets rooskleuriger tegemoet. Zo gaat het de goede kant op met de boekingen. Was in de meivakantie nog maar 28 procent van de beschikbare plaatsen bezet, voor de zomer verwacht men een veel hoger percentage: 70 procent van de beschikbare slaapplekken verwacht men te hebben verhuurd in juli en augustus.

Ook huisjesterreinen en losse vakantiewoningen draaien tegen de zomer weer bijna op volle toeren. Zo'n 90 procent van het reguliere aanbod is bezet. En ook campings en B&B's kunnen in de zomer op meer dan 80 procent van de capaciteit functioneren.

Minder dagjesmensen

De verwachtingen voor de zomer zijn bij verblijfsaccommodaties positiever dan bij ondernemingen die het moeten hebben van dagjesmensen. In de laatste groep verwachten negen op de tien ondernemers dat ze minder gasten zullen ontvangen dan in andere jaren. Bij ondernemers met een verblijfsaccommodatie is dat ongeveer de helft. 42 procent van hen verwacht evenveel of misschien zelfs meer gasten te ontvangen deze zomer. Groepsaccommodaties en hotels blijven iets achter, die zitten rond twee derde van hun normale aanbod.

Nieuwe gasten, nieuwe kansen

Zeven op de tien ondernemers geeft aan allerlei middelen in te zetten om deze nieuwe bezoeker aan zich te binden. En hopen hiermee bezoekers vast te houden. Denk aan: social media, er wordt feedback van klanten gevraagd, maar ook acties om alvast te boeken voor volgend jaar.

"Nieuwe gasten weten niet goed wat ze precies kunnen verwachten, dus we moeten die verwachtingen overtreffen", vindt Astrid Crum. "Het is ook belangrijk om met ze in contact te blijven, door middel van berichten sturen. Uiteindelijk gaat het om het opbouwen van een band met de gasten."

Van der Weide van De Berken denkt dat een plek zich vooral zelf moet verkopen. "Het moet er netjes uitzien, er moeten goede fiets- en wandelpaden liggen, bijvoorbeeld. Als dat allemaal goed bevalt, komen de mensen vanzelf terug. Of dat nou volgend jaar is of het jaar erna, mensen zullen een keer terugkomen."