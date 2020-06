Boerderij De Keet in Zeijerveld wordt in oude glorie hersteld

De boerderij, met daarachter allemaal werkschuren, staat aan de Minister Cremerstraat en is na ruim honderd jaar zwaar verpauperd geraakt. Het is oorspronkelijk gebouwd als kantoor-, werk- en opslagruimte en vormde de opmaat naar de ontwikkeling van het Zeijerveld tot landbouwgebied. Later werd het een woonboerderij.

Jacob Theodoor Cremer

De grote man erachter was oud-minister Jacob Theodoor Cremer, president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. De woeste grond was door hem in 1907 van de Zeijer boeren aangekocht. In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog liet hij het gebied ontginnen door de Nederlandsche Heidemaatschappij.

Vanaf de Drentsche Hoofdvaart werd de Asserwijk gegraven voor afwatering en transport. Langs de Asserwijk liet Cremer nog eens vijftien boerderijen bouwen en enkele arbeiderswoningen.

Woonboerderij De Keet

Na de ontginningswerkzaamheden is de kantoor- en opslagruimte met simpele aanpassingen omgebouwd tot woonboerderij, wat van tevoren ook al was gepland. Ter herinnering aan de geschiedenis kreeg het pand ook de naam De Keet. Tot in de zeventiger jaren is het bewoond geweest.

De laatste decennia doet het gebouw weer dienst als opslagruimte. Maar dat duurt niet lang meer. Er is een nieuwe eigenaar voor de verwaarloosde locatie. Die wil het in oude luister herstellen om er weer te gaan wonen. De meeste bijgebouwen worden gesloopt. De makelaar die de verkoop deed wil de naam van de eigenaar nog niet prijsgeven.

Cultuur-historische verbetering

De gemeente Assen wil graag aan de renovatie- en sloopplannen meewerken en verleent daarom een omgevingsvergunning. De woonfunctie past eigenlijk niet meer in het huidige bestemmingsplan, maar de gemeente ziet de herbouw wel als een belangrijke verbetering van de cultuur-historische herkenbaarheid.

Het zwaar vervallen woongedeelte van De Keet en het oude stookhuis worden gerenoveerd (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Het oude stookhuis naast de boerderij blijft ook staan en wordt, net als het woongedeelte, in oorspronkelijke staat teruggebracht. Daarnaast moet er asbest en ook grond gesaneerd worden.

Drents erfgoed

Vijf jaar geleden heeft het Steunpunt Erfgoed Drenthe contact gezocht met de gemeente Assen. Inzet was om het historische bouwwerk te behouden en in oude luister te herstellen. Provincie Drenthe en ook Stichting Het Drentse Landschap bleken positief over de herstelplannen. In hoeverre er vanuit die hoek ook financiële steun komt voor de renovatie is niet duidelijk.

De nieuwe eigenaar heeft volgens de gemeente zowel met de twee directe buren als de nabije buurtbewoners over de herstelplannen gesproken. Die waren vooral positief, omdat na jaren van leegstand, verpaupering en vandalisme het pand in de toekomst weer bewoond gaat worden.