Adoptiepiano in Hoogeveen zoekt nieuw baasje: 'Een jaar van mogen genieten'

"Hij ziet er mooi uit en klinkt ook goed", zegt Dekker terwijl hij wat loopt te pingelen op de piano. Dat hij tijdelijk in het bezit is gekomen van het instrument is een gelukje geweest. Vorig jaar zat hij in de bieb en speelde hij op een andere piano, toen twee mensen hem benaderden vanwege zijn mooie spel. Ze vroegen zich af of hij thuis oefende op het instrument. "Ik heb gezegd dat we in ons huis geen piano hadden. Zij hadden er nog eentje staan en vroegen zich af of ik hem een jaar wilde lenen."