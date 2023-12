Grote Kerk in Meppel is verkocht aan uitvaartbedrijf

De Grote Kerk in Meppel is verkocht aan Annerie Kremer Uitvaartzorg. Het is de bedoeling om in de kerk evenementen te organiseren, zoals uitvaarten, concerten, bruiloften of congressen. Annerie Kremer wil de kerk zo snel mogelijk weer open krijgen voor publiek.

De monumentale kerk uit 1422 in het centrum van Meppel staat leeg, nadat de Protestantse Gemeente Meppel (PGM) gebouw in 2019 had afgestoten. De energie- en onderhoudskosten waren te hoog voor de PGM. De kerkdiensten zijn verplaatst naar de Oude Kerk, iets verderop in het centrum.

Er is vervolgens gekeken naar andere plannen voor in de kerk. Een die heel vaak voorbij is gekomen is de komst van een bibliotheek. Biblionet Drenthe zegt tegen RTV Drenthe dat daar in het begin van het jaar gesprekken over zijn gevoerd, maar dat daar al snel een streep doorheen is gezet.

'Grote Kerk is te klein'

De Christelijke Gereformeerde Kerk 'De Hoeksteen' is door de gemeente Meppel gevraagd of ze interesse had om in de Grote Kerk te gaan kerken. De gemeente zag de bouw van appartementen in Christelijke Gereformeerde Kerk wel zitten. "Natuurlijk. Dat lijkt ons geweldig om in die prachtige kerk te gaan", zegt oud-voorzitter van de kerk Tijmen Koning daarover. "Maar als het voor de Protestantse Gemeente Meppel te duur is, is het dat voor ons al helemaal." Dus dat ging ook niet door.

De Baptistengemeente Meppel heeft ook gekeken om in te trekken in de Grote Kerk. Maar de conclusie van deze gemeente is dat de Grote Kerk te klein is. Er zijn namelijk geen andere ruimtes in de kerk voor andere activiteiten.

Te koop voor 1 euro

Nadat alle opties verloren leken te gaan, zette de Protestantse Gemeente Meppel de kerk maar te koop, voor het symbolische bedrag van 1 euro. De kerk werd niet zomaar aan iemand verkocht, geïnteresseerden moesten met een passend plan voor de kerk komen. Daarnaast is niet alles mogelijk in de kerk vanwege het bestemmingsplan dat er ligt en omdat het een Rijksmonument is.