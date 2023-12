Dolf van der Weij, oprichter natuurbegraafplaats Hillig Meer, overleden

Dolf van der Weij, een van de oprichters van Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext, is overleden. Van der Weij was vanaf 2003 betrokken bij de oprichting van de eerste natuurbegraafplaats van Drenthe.

Van der Weij overleed afgelopen maandag op 86-jarige leeftijd. Voor zijn inzet voor de begraafplaats werd hij in 2016 onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In datzelfde jaar droegen hij en zijn vrouw Annetje Braat het stokje over aan hun opvolgers.

