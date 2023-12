Monumentale bomen op Landgoed Overcingel vallen bij bosjes om

Op Landgoed Overcingel in Assen zijn in korte tijd drie monumentale bomen gesneuveld. Het aangezicht van de tuin is daardoor ernstig aangetast. De bomen worden opnieuw aangeplant.

Op 18 oktober sneuvelde de eerste boom, een honderden jaren oude eik. "Die eiken stonden tegen elkaar aan en helden allebei wat over. Eentje was ziek en daar hadden we al plannen voor om die te vellen. Maar de natuur heeft ons ingehaald", zegt Frank van der Velden, verantwoordelijk voor monumentenzorg bij het Drentse Landschap, de eigenaar.

Snel daarna sneuvelde de eik ernaast. "De gronddruk viel weg en toen is die andere korte tijd daarna ook omgevallen. We hebben gelukkig geen grote schade gehad doordat de eiken verloren zijn gegaan."

De exacte leeftijd van de eiken is niet bekend. "Je zou de jaarringen kunnen tellen. Maar het vermoeden is dat ze uit de eerste aanleg van de tuin zijn. Dat is rond 1800 geweest. Dus ze zijn waarschijnlijk wel een paar honderd jaar oud."

Beuk aangetast door zwam

Maar daar bleef het niet bij. "Totaal onverwacht is vorige week vrijdag nog een een monumentale beuk omgegaan. Hij staat heel dicht bij die eiken. Die eiken stonden op de noordkant. En omdat die zijn weggevallen en er vorige week vrijdag een harde noordenwind stond is er een rukwind geweest die deze boom heeft laten vallen."

Hij wijst naar de zwam in de stam. "Dat was eigenlijk aan de buitenkant niet goed te zien. De beuk bestaat uit drie stammen. De Noordelijke stam bleek verzwakt door zwam en heeft de andere stammen meegenomen in zijn val. We waren erg verdrietig toen we ontdekten dat ook deze boom is gesneuveld."

Levensduur niet oneindig

Verwacht hij op korte termijn nog meer omvallende bomen? "We gaan ervan uit van niet. Maar we hadden ook niet gedacht dat de beuk zou sneuvelen. De weersomstandigheden zijn soms heel extreem. Maar we hopen en verwachten dat het nu wel even 'klaar' is met het omvallen van bomen."

Maar op lange termijn is meer bomen hetzelfde lot beschoren. "Er staan in deze tuin veel oude bomen, want de tuin is 250 jaar oud. Dus er zullen in de loop der tijd inderdaad meer bomen ziek worden en sterven. Maar je hoopt uiteraard dat dit zo langzaam mogelijk gaat."

Minder weerstand

Er is volgens hem geen duidelijke reden waarom ze juist nu omvallen. "Dat is gewoon botte pech. Het is een samenloop van omstandigheden. Maar het is wel zo dat de weerstand van bomen in het algemeen afneemt door de droge zomers."