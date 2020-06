Drenthe Toen: Terug naar Berend Groen

'Dit is heel groots allemaal'

Er is een verhaal dat boerenzoon Berend Olfert Groen (Bronsveen, een gehucht bij Oude Pekela, 1947 - Zeijen 2003) wel vaker vertelde: "Ik had al heel vroeg het gevoel dat er om mij heen dingen gebeuren in het landschap waarvan ik dacht: 'dit is toch wel heel groots allemaal'. Ik moest vroeger op de boerderij ook werken, we deden van alles met Belgische paarden, en dan moest ik van pa met een Belgisch paard als klein kereltje eggen. Dan stond ik ineens stil. Mijn vader riep dan: 'jij moet verder!' Maar ik stond stil en dacht: onthou dit. Dit is waardevol. Dit is heel bijzonder waar ik nu in sta."

Je weet dat de natuur eigenlijk zegt: ho ho, je mag er eigenlijk niet bij, je moet van mij afblijven. Dat heb ik op het Fochteloërveen. Je bent te véél hier. Je wordt gedúld. Maar ik moet wel, want ik ben landschapsschilder. " Berend Groen

Fragment van stroomlandschap bij Taarlo, Berend Groen (Rechten: Collectie Drents Museum)

Drenthe Toen-podcast Berend Groen

Drummer bij Ro-d-Ys en Zen

Berend Groen is overleden in 2003, op 56-jarige leeftijd. Een gewild en bekend beeldend kunstenaar. Daarvoor was hij popmuzikant bij de Ro-d-Ys en ook korte tijd bij Zen. Hij was drummer, tekenaar, man van Arnica de Vroome en vader van hun kinderen. Tot zijn dood woonde Groen in een boerderij in Zeijen, waar hij veel tijd in zijn atelier doorbracht, van alle wensen voorzien door Arnica. Bijvoorbeeld dat ene lievelingsdrankje uit Groningen: Fladderak.

Berend Groen in Zeijen (Rechten: familiecollectie)

Groen schilderde het Drentse landschap. Maar dan ontdaan van alle overbodigheden. Dat leverde hem een grote groep bewonderaars op. Die moesten wel geduld hebben, want voor zijn werk bestond een wachtlijst. Het Drents Museum wijdde in 2002 een grote overzichtstentoonstelling aan zijn werk. In het interview uit 2002 horen we Berend Groen vanuit zijn eigen atelier in Zeijen, met op de achtergrond zijn favoriete artiest: Erik Satie.

Werk van Berend Groen is momenteel ook te zien in het Drents Museum in Assen, op de (verlengde) tentoonstelling 'Barbizon van het Noorden'. Zondagmiddag 21 juni is Berend Groen te horen in Drenthe Toen, 14.00-16.00 uur. In de podcast hoor je het hele interview uit 2002.

Een glaasje Fladderak ter nagedachtenis aan Berend Groen (Rechten: RTV Drenthe / Sophie Timmer)

