Jetta Klijnsma: als we ons uit elkaar laten spelen is het mijn Drenthe niet meer

Ruim een week geleden, een dag na de verkiezingen, werd Jetta Klijnsma herbenoemd als commissaris van de Koning in Drenthe. Per 1 december 2017 begon ze aan de klus in haar geboorteprovincie.

Ze mag door tot maart 2027, als ze 70 wordt en met pensioen gaat. Maar Klijnsma heeft besloten eerder te stoppen, zegt ze in het Radio Drenthe-programma Cassata.

"Dan zijn er ook Provinciale Statenverkiezingen. Ik vind het fijn dat mijn opvolger alvast een beetje ingewerkt is voordat die verkiezingen aan de orde zijn. Het is niet plezierig als die met nieuwe Statenleden aan de slag moet en met een spiksplinternieuw College."

Het besluit om nog een paar jaar door te gaan viel Klijnsma niet moeilijk ."Het is hartstikke mooi werk, de mensen maken het mooi. Als ik met al die mensen praat in Drenthe, daar gaat het om. Laat mij maar op de driewielfiets door Drenthe struinen. Met alle burgemeesters door hun gemeenten fietsen, dan schieten mensen mij spontaan aan."

'Vooral warmte'

Terugkijkend op de afgelopen zes jaar heeft Klijnsma vooral warmte ervaren. Ik vind dat ik hartstikke welkom was zes jaar geleden en mensen denken nog steeds: leuk!, Klijnsma komt langs en we kunnen onze verhalen kwijt."

Ook is ze tevreden over de sfeer in het College van Gedeputeerde Staten. "Daar hebben we het ook best goed met elkaar, ondanks de verschillende achtergronden, maar we weten donders goed dat we Drenthe samen moeten besturen."

Haagse lijntjes

Haar netwerk in Den Haag helpt daarbij. "Toen ik hier net zat kwam minister Sander Dekker van Justitie met de mededeling dat de gevangenis in Veenhuizen dicht moest. Ik heb met Sander Dekker in het college in Den Haag gezeten en in het kabinet Rutte II. Toen heb ik wat lijntjes gelegd en dan lukt het wel. Dan helpen alle Gedeputeerden en Statenleden mee, maar dan komt het wel goed."

"En toen Henk Kamp in zijn overdrachtsdossier meldde dat de kazerne in Assen dicht moest en zijn opvolger daarmee opzadelde heb ik daar ook gebruik van gemaakt." Volgens Klijnsma zou het daarom goed zijn als ook de nieuwe commissaris lijntjes met Den Haags heeft.

'Mooie grijzen'