Toch publiek bij FC Emmen? 'We verlangen naar een vol stadion'

Toch is directeur Jan Zwiers van FC Emmen nog niet met de duimstok door de Oude Meerdijk geweest om uit te meten hoeveel supporters er met die maatregelen in het stadion kunnen. Maar de club zit ook niet stil. "We hebben wel wat oefeningen gedaan, maar we weten nog niet precies hoe we het moeten gaan doen. Daar zijn protocollen voor en die zijn nog niet vastgesteld, dus laten we dat maar even afwachten", zegt Zwiers in het Radio Drenthe-programma Cassata. Over mogelijke aantallen wil hij nog niks zeggen. "Dan zouden we nu al verwachtingen gaan wekken en dat moeten we niet doen."

Verlangen naar volle stadions

Hoewel hij de maatregel met minder publiek een goede eerste stap vindt, hoopt Zwiers dat de coronamaatregelen binnen het stadion niet al te lang duren. "Het is natuurlijk de bedoeling dat we weer een vol stadion hebben. Iedereen verlangt daar naar. Dat weet de overheid ook en die zullen er denk ik alles aan doen om te zorgen dat het stadion weer vol komt."

Behalve voor het gevoel is dat ook financieel goed voor de club. Want FC Emmen heeft wel wat maatregelen moeten nemen om kosten te besparen. "We doen mee met de regeling om salaris in te leveren. Dat gaan we verder bespreken hoe we dat moeten invullen." Die maatregelen leverde volgens Zwiers niet echt zure gezichten op in de catacomben en de kantoren. "Ik denk dat iedereen begrijpt dat er wat nodig is in deze situatie."

Het hele gesprek met Jan Zwiers is te beluisteren als podcast op je favoriete podcastplatform of hieronder. Zwiers vertelt onder meer of hij zelf ook salaris heeft ingeleverd. Daarnaast gaat hij kort in op het vorige seizoen, geeft hij zijn persoonlijke mening over hoe we vooruit moeten en vertelt hij over het gevoel bij FC Emmen in de regio.

