Rode Kruis ingezet voor opvang asielzoekers Ter Apel

Tent met douches

Het Rode Kruis gaat een tent met douches plaatsen bij het aanmeldcentrum. Het levert ook extra dekens, luchtbedden, hygiënesets en douchespullen, die mensen die in de wachtkamers verblijven kunnen gebruiken. Vrijwilligers helpen met onder meer het uitdelen van de spullen. "Mensen gaan niet in tenten verblijven", benadrukte een IND-woordvoerster.

Meerdere nachten

"De inzet van het Rode Kruis is nodig, omdat de wachtkamers van de IND al bijna twee maanden iedere nacht worden ingezet voor opvang van asielzoekers. Sommige mensen brengen meerdere nachten achter elkaar de nacht door op stoelen of op de grond", zegt de IND. "Ook overdag is het inmiddels noodzakelijk om enkele wachtkamers in te zetten voor opvang. De wachtkamers van de IND zijn niet geschikt om er langere tijd te verblijven, wat nu wel gebeurt."