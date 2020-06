Coronacrisis levert Sportvisserij Groningen Drenthe duizenden leden op

"De teller staat op 50.300'', zegt een blije directeur Henk Mensinga, van Sportvisserij Groningen Drenthe. "In februari hadden we rond de 47.000 en nog steeds krijgen we nieuwe aanmeldingen." Volgens Mensinga zijn er een aantal redenen waarom mensen -nog steeds vooral mannen, ook al komen er ook steeds meer vrouwen bij- gaan vissen. "Je kunt het ondanks alle corona-maatregelen makkelijk doen, op anderhalve meter van elkaar. Bovendien gebeurt het vissen in de buitenlucht, de kans op besmetting is kleiner. Je hoeft niet ver van huis, overal is wel viswater in de buurt."

Nieuwelingen en herintreders

Een flink deel van de vissers is 'herintreder'. Iemand die bijvoorbeeld als kind al gevist heeft. Zoals Bert-Jan Steenbergen. Hij heeft z'n oude viskoffer weer uit de schuur gehaald, nieuw lijntje op de hengel en gaan. Hij zit lekker met z'n vader en z'n broer op een mooie stek aan de kanovijver in Roden.

Even verderop zitten Dani Steen en Rodney Mesander met nog een aantal vrienden. Je ziet meteen aan de spullen: dit zijn geen beginnelingen maar profs. "Je merkt dat het drukker is aan het water. Ook doordeweeks. In het begin van de coronacrisis was het zelfs nog wat drukker. Wij hebben dit plekje van vrienden over genomen die net klaar zijn met nachtvissen" legt Rodney uit. "Ik had ook minder werk. Ik kon niet naar de sportschool en voetballen mocht ook niet. Dan maar wat meer vissen", zegt Dani Steen. "Je hebt helaas nu wel mensen die niet kijken waar andere vissers zitten en gewoon hun lijn over de jouwe heen gooien."

Sportvissers Dani Steen en Rodney Mesander met hun visvrienden (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Goed tegen thuiszitten

Als hen de flauwe vraag gesteld wordt of hun vrouwen hen al zat zijn en ze daarom maar naar buiten hebben gestuurd, is dat bij Mesander en Steen nog niet het geval, lachen ze. Steenbergen heel serieus: "Het gaat hartstikke goed bij ons thuis maar je zit wel allebei de hele week met je laptop aan de keukentafel te werken. Dan is het goed om elkaar wat ruimte te geven." Daarmee snijdt hij volgens Sportvisserij-directeur Mensinga best een goed punt aan. "Je zult maar de hele week met een gezin met drie kinderen in een flat zitten. Dan wil je er graag uit, of je nu je vrouw of kinderen meeneemt om te vissen of niet." Voor veel vissers is het een manier om hun kop leeg te maken.

Geen wedstrijden

Sportvisserij Groningen pacht de meeste viswateren in Groningen en Drenthe en geeft vispassen uit aan haar leden. Alleen daarmee is vissen toegestaan. Mensinga hoopt dat alle nieuwe leden als de coronacrisis straks is afgelopen, blijven. Ondanks de nieuwe leden heeft de vereniging namelijk wel last van de crisis omdat er momenteel geen wedstrijden worden georganiseerd. Dan komen te veel mensen bij elkaar. "Bij ons aangesloten verenigingen kunnen wel activiteiten organiseren, voor maximaal dertig deelnemers."

De komst van meer en nieuwe vissers maakt wel dat er meer gecontroleerd wordt door BOA's maar ook door Sportvisserij Groningen Drenthe. "Je hebt altijd mensen die regels aan hun laars lappen, de vis niet terugzetten of hun rommel niet meenemen."

Zo duur of goedkoop als je zelf wilt

Mesander en Steen zeggen dat ze de nieuwkomers er zo uitpikken. "Dat zijn de veertienjarigen met een eenvoudig karperhengeltje en zonder grote uitrusting. Die vertrekken 's avonds op de fiets weer naar huis", zeggen ze. De twee vissers werken zelf met allerlei soorten speciaal voer en aas, ze hebben piepers op het visdraad en ze hebben tenten om onder allerlei omstandigheden de mooiste vangsten te krijgen. En dat werkt. Trots laten Mesander en Steen recente vangsten zien op hun mobiele telefoons. De karpers zijn enorm, één moet er zelfs liggend op twee armen vastgehouden worden.

Toch kijken ze niet neer op de nieuwkomer met zijn eenvoudige hengel. "Zo klein zijn wij ooit ook begonnen. Dat is het mooie, je kunt het zo goedkoop en eenvoudig of professioneel doen als je zelf wilt."