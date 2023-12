Appartementencomplex in Assen ontruimd vanwege autobrand

Verschillende woningen in een appartementencomplex aan de Doevenkamp in Assen zijn vanochtend ontruimd. Even na 6.00 uur werd een autobrand ontdekt op de parkeerplaats onder het wooncomplex.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe stonden zeker twee auto's in brand. De vlammen sloegen uiteindelijk over naar het isolatiemateriaal van de bovenliggende huizen.

Sein brandmeester

De brand werd opgeschaald naar een grote brand. Brandweerkorpsen uit omliggende gemeenten schoten de brandweer in Assen te hulp. Na ongeveer een uur werd het sein brandmeester gegeven en was het vuur onder controle.

Evacuaties

Hoeveel mensen hun huis hebben moeten verlaten, is niet bekend. Volgens de woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe gaat het in ieder geval om de huizen direct naast en boven de parkeerplaats waar de brandende auto's stonden. Wanneer de gedupeerden weer terug naar huis mogen, is onduidelijk. Eerst wordt onderzoek gedaan naar de schade aan het appartementencomplex. De mensen worden opgevangen in het gemeentehuis in Assen.