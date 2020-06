Estafette van 650km vervangt TT-Run voor leerlingen Gomarus College

Het evenement heet voluit de 'Gomarus college on the right track-loop' De etappes zijn ongeveer 7 kilometer lang. Samen lopen de leerlingen zo'n 650 kilometer. Ze kunnen zowel alleen als in groepjes lopen.

Een eenling is Christoph Kloppenburg. Hij neemt in Eexterzandvoort het stokje over van een andere eenling Christoph heeft daarna drie kwartier om op tijd in Eext te zijn. "Drie keer in de week trainen en dan kom je steeds dichter bij het doel dat je moet lopen en dat kun je uiteindelijk op een goede snelheid doen."

Kerken stichten in Zweden

De loop is niet alleen goed voor de conditie. Ter voorbereiding moesten de leerlingen voor het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) hun eigen trainingsschema in elkaar draaien. Daarnaast wordt ook geld opgehaald voor een van de leraren van het college die in Zweden kerken gaat stichten en op giften wil gaan leven.

Ruim op tijd komt Christoph aan in Eext. Daar wachten liefst vier leerlingen om het virtuele stokje weer over te nemen. Al snel heeft Christoph weer genoeg adem om de medaille in ontvangst te nemen en een reactie te geven. "Het was goed te doen. Ik had ook het hele stuk in mijn eentje kunnen lopen maar dan had de rest niks meer te doen. Haha, nee hoor. Maar het was wel leuk."