Familie van besmette leerlinge De Bosrank heeft geen corona

De familie van de leerlinge van OBS De Bosrank in Havelte waarbij het coronavirus is vastgesteld, is niet besmet. Dat schrijft directeur Rita Lorkeers van de school in een e-mail aan de ouders.

"Zojuist kregen we bericht van de ouders en de GGD, dat de andere gezinsleden en de opa en oma van de leerling allemaal een negatieve uitslag op de test hebben gekregen. Dus dat is een heel positief bericht", staat in de mail. "Het ziet er naar uit dat het ene meisje superveel pech heeft gehad en we hopen dat iedereen in haar omgeving haar gaat helpen om hier snel weer bovenop te komen."

Verder laat Lorkeers weten dat alle leerlingen van de school komende maandag gewoon op school kunnen komen. Voor de twee leerkrachten van groep 5 die in quarantaine gingen is vervanging geregeld. Ook een onderwijsassistent zit in quarantaine. De drie hebben geen klachten.

