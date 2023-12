Twee huizen onbewoonbaar na autobrand Assen: 'Levensgevaarlijk dit, het zijn gewoon moordaanslagen'

De autobrand van vanochtend aan de Doevenkamp in Assen heeft ervoor gezorgd dat twee appartementen onbewoonbaar zijn verklaard. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe.

In totaal werden 16 appartementen ontruimd. De bewoners van 14 woningen kunnen naar verwachting vandaag nog terug naar huis. Voor de bewoners van de twee andere appartementen wordt een andere oplossing gezocht.

Vanochtend werden omwonenden aan de Doevenkamp even na zessen opgeschrikt door een autobrand. Die woedde op een parkeerplaats onder een appartementencomplex. Zeker twee auto's gingen in vlammen op. Het vuur sloeg vervolgens over naar het isolatiemateriaal van de bovenliggende woningen.

Schreeuwende mensen

Omwonenden werden geëvacueerd en zijn opgevangen in het gemeentehuis. Een van hen is Henk Santing: "Ik werd vanochtend wakker van schreeuwende mensen. Toen kwam er een knal achteraan, dus ik vroeg me af of het een pistoolschot was, of wat anders. Vervolgens keek ik op mijn telefoon en het was 06.15, ik hoorde de mensen nog steeds schreeuwen. Vervolgens ben ik mijn bed uitgekomen."

Santing zag veel mensen op straat staan. En ook hij sloot zich daarbij aan: "Ik zag dat er brand was en niet zo'n klein beetje ook. De vlammen sloegen volledig uit. Precies waar je bang voor bent, op de parkeerplaats onder de flats. Dat is wel heftig, je zult er maar boven wonen." Volgens de bewoner van de Doevenkamp reageren mensen aangeslagen. Hij hoorde dat mensen door de rook niet eens konden zien waar ze waren in hun huis.

'Er gebeurt hier wel vaker iets'