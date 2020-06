Oud-spitsen FC Emmen weer trefzeker: Weghorst gaat Europa in

Wout Weghorst kan zich gaan opmaken voor Europees voetbal. Zijn club VFL Wolfsburg kan dankzij een 4-1 overwinning op Schalke 04 niet lager eindigen dan de zevende plek. Die plek geeft in de Bundesliga recht op een plek in de Europa League.

Bas Dost kwam met Eintracht Frankfurt niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen 1. FC Köln. Zijn ploeg kan niet hoger eindigen dan achtste en kan Europees voetbal dus vergeten.

'Mooie aantallen'

Beide oud-spitsen van FC Emmen waren deze week trefzeker. Wout Weghorst tekende voor de 1-0 en de 2-0 tegen Schalke 04. Alweer zijn vijftiende en zestiende doelpunt van dit seizoen. "Dat zijn mooie aantallen, maar ik vond me vandaag niet goed spelen", zei hij. Bas Dost maakte de enige treffer voor zijn club en zijn zevende van dit seizoen en zijn 43e goal ooit in de Bundesliga. Twee minder dan Rafael van der Vaart.

Bayern München

Hoewel Wolfsburg verzekerd is van een Europa League-ticket, zit het er nog niet helemaal op. "We mogen Europa in volgend seizoen, maar dat is niet genoeg. We willen ook als zesde eindigen." Die zesde plaats is belangrijk omdat die recht geeft op een plek in de groepsfase van de Europa League. De nummer zeven van de Bundesliga moet eerst voorronden spelen. "We moeten dus volgende week nog één keer aan de bak."

VFL Wolfsburg kan zich opmaken voor een lastig duel om die plek in de groepsfase veilig te stellen. De club van Weghorst neemt het namelijk in eigen huis op tegen Bayern München. Directe concurrent voor plek zes is TSG 1899 Hoffenheim. Die club speelt volgende week uit tegen nummer twee Borussia Dortmund.