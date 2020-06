Hoe gaan kerken om met de coronamaatregelen?

Hoe gaan de Rooms-Katholieke Kerk en de PKN in Drenthe met de coronaregels om?

'Dringend advies'

Zowel de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland als de Protestante Kerk Nederland (PKN) hebben richtlijnen opgesteld. Daarin nemen onder meer hygiëne en het afstand houden een belangrijke plek in. Volgens classispredikant Jan Hommes van Groningen-Drenthe kun je het protocol van de PKN zien als een 'dringend advies', die alle aangesloten kerkenraden toegestuurd hebben gekregen. "Omdat de gemeenten autonoom zijn kiezen ze zelf voor hoe ze ermee omgaan", duidt Hommes. Hij heeft in elk geval het idee dat de kerken in Groningen en Drenthe zich er goed aan houden.

Bert Altena, predikant in Vries en Assen, noemt een aantal maatregelen die de Protestantse Gemeente in Vries heeft genomen. De koster wijst de kerkgangers bij binnenkomst hun plek aan. De stoelen, die eerst in rijen achter elkaar stonden, zijn nu in een halve cirkel en op afstand van elkaar gezet. Er wordt gelet op de hygiëne en koffie na afloop is geschrapt. "Ook is de dienst ingekort en is er geen samenzang, terwijl dat wel gebruikelijk is", zegt Altena.

Het samen zingen wordt erg gemist, zeggen ze beiden. Een alternatief is een of twee cantors (voorzangers) die het gezang verzorgen.

'Extra moeite doen'

"Vanuit het bisdom zijn we blij dat parochies mogelijkheden hebben gevonden om open te zijn of om open te gaan", zegt woordvoerder Lammert de Loop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, waarbij zes Drentse parochies zijn aangesloten.

"Ze moeten er wel extra moeite voor doen, zoals het zorgen dat kerkgangers anderhalve meter afstand tot elkaar houden en dat er looproutes zijn in de kerk. Ook de communie is binnen die regels mogelijk", aldus De Loop.

Deze regels staan beschreven in het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, dat geldt voor alle katholieke kerken binnen de landsgrenzen. De naam van het protocol geeft duidelijk weer waar het om gaat: 'Het kerkelijk leven op anderhalve meter'. De richtlijnen zijn bedoeld voor bezoekers, mensen die een rol hebben in de eredienst en mensen die kerkgebouwen schoonmaken en inrichten.

Hoe gaat bijvoorbeeld de communie in zijn werk? De hostie wordt met een pincet of schepje uitgereikt, staat in het protocol. De handen worden vooraf ontsmet en afstand moet worden gehouden. De Loop zegt dat de priester en de ontvanger door middel van een plastic scherm van elkaar worden gescheiden, "maar een ruimte eronder maakt het mogelijk dat de hostie kan worden uitgereikt".

Reservering

Voordat gelovigen een hostie kunnen ontvangen, moeten ze wel in de kerk kunnen komen. Kerkgangers moeten vooraf reserveren voordat ze naar binnen mogen om de dienst of mis te volgen. Hommes zegt dat de PKN-kerken in Drenthe bij het reserveren tot nu toe nog niemand hoefden te weigeren.

'Veel kerken zullen wachten'

Ook al mogen er wel diensten worden gehouden, een groot deel van de PKN-kerken hebben de deuren ook na 1 juni gesloten gehouden. Hommes denkt dat dat komt omdat kerkenraden en bezoekers huiverig zijn dat ze zelf besmet raken, of dat hun kerk uiteindelijk een besmettingshaard zal worden. Daarnaast zegt hij dat het goed mogelijk is dat sommige kerkenraden letten op de beeldvorming en daarom de deuren gesloten houden. "Zodat mensen niet denken: 'in de kerken doen ze maar wat'."

"Ik denk wel dat veel kerken op 1 juli de deuren openen", zegt Hommes. "Maar ook zullen veel kerken nog even wachten tot na de zomervakantie, tot 1 september."

Veel gelovigen hebben in de coronacrisis behoefte om samen te komen, benadrukt Hommes. "Zo is er alleen al een drang om aan elkaar te kunnen vragen: hoe gaat het met je?"

