Kijktip: Elim wint Protos Weering Zaalvoetbal

TV Drenthe zendt vanavond een samenvatting uit van de finaledag van de 41e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Het toernooi kreeg een verrassende winnaar. Elim versloeg buurman Noordscheschut in de finale met 5-1. De uitzending, in het kader van RTV Drenthe Nostalgie Sport, begint om 18:24 uur.

Vooraf leek het duel om de titel van het prestigieuze toernooi een ongelijke strijd. Elim speelt immers in de vierde klasse, terwijl Noordscheschut drie niveau's hoger acteert. De vroege voorsprong van de titelhouder, die in de halve eindstrijd strafschoppen nodig had om af te rekenen met SVBO, wekte dan ook geen verbazing. Jos Kroezen opende de score tegen Elim, eveneens afkomstig uit de gemeente Hoogeveen.

Schorsing

De sensatie van het toernooi kon niet op volle sterkte aantreden. Alex Padding ontbrak noodgedwongen onder de lat. De doelman was geschorst na zijn zijn rode kaart in de halve finale tegen MSC (3-2). Desondanks kwam Elim nog voor de pauze op gelijke hoogte in de Emmer sporthal Angelslo. Mike Doldersum was met een verrassend schot verantwoordelijk voor de 1-1. Op slag van rust nam Elim zelfs de leiding. Opnieuw was Doldersum trefzeker.



Sprookje

In de tweede helft wist Noordscheschut niets meer aan die achterstand te doen. Elim maakte het sprookje compleet door zelfs uit te lopen naar een ongekende 5-1. Doldersum kroonde zich tot de held van het in de finale debuterende Elim door opnieuw twee keer te scoren. Zijn broer Daymen legde de eindstand vast.