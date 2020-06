Drenthe Toen: Naar de TT! (van 1967)

Wereldstad Assen

Een radioreportage uit 1967. De RONO gaat de straat op. De twee coryfeeën van de regionale omroep, Hitjo D. Schuth en Geesje Been, doen op vrijdagavond verslag vanuit het centrum. De Bolswarder Schutterij bijt het spits af in de tuin van het gemeentehuis, voor het beeld van Bartje. En verder is de binnenstad podium voor allerlei soorten vermaak en liters en liters bier. Een kermis zonder poffertjeskraam is ondenkbaar en je struikelt over de 'halve hoenders en apeneuties'.

Maar Assen, de 'wereldstad voor één nacht', begint een beetje te lijken op 'die andere grote stad die met een A begint'. Dat had alles te maken met de ongeregeldheden later op de avond. Even na middernacht roerde 'agressief publiek' zich. Voor het eerst, memoreerde Geesje Been, werd het chaos en dat was 'jammer, heel jammer'. Bierblikjes werden wapens en op de hoek Nieuwe Huizen - Rolderstraat ontstonden rellen. Gelukkig begon het tegen de ochtend te regenen.

'De nacht van Assen was weer lang en zeer heet' (Rechten: Delpher)

Drenthe Toen-podcast TT Rono 1967

Assen, de wereldstad voor één nacht, begint een beetje te lijken op die andere grote stad die met een A begint." Geesje Been, op de RONO-radio in 1967

Het 'Wilco-treintje' brengt mensen naar Zalencentrum Bellevue, waar ook oud-coureurs als Piet Knijnenburg en Drikus Veer zich verzameld hebben. De oud TT-renners ontmoeten elkaar traditiegetrouw een paar dagen voor de races. Hitjo D. Schuth vraagt de heren naar de bekende weg: wat is er toch wel niet allemaal veranderd? Alles! De snelheden van tegenwoordig! De machines, de wegligging, de banden... Kijkend in hun glazen bol zien de heren vervolgens (Knijnenburg) Giacomo Agostini en (Veer) Mike Hailwood, de 500 cc winnen.

Agostini en Hailwood in de bocht, 500 cc 1967 (Rechten: Delpher)

Winnaars en verliezers

En Drikus Veer had het goed gezien. Mike Hailwood (Honda) uit Groot-Brittannië wint de 500 cc van de Italiaan Giacomo Agostini (MV Agusta). Hailwood wint die dag overigens in drie klasses: de 350 cc-, de 250 cc- en dus de 500 cc-klasse. De Japanner Yoshimi Katayama (Suzuki), die ook nog even te horen is in de radioreportage, wint de 50 cc. (En wat klonk er toen hij geroemd werd op het ereschavot? Het Wilhelmus! Volgens de TT-organisatie 'was de plaat met het Japanse volkslied gebroken'). De springlevende zijspanraces worden gewonnen door de Duitsers Klaus Enders en Ralf Engelhardt (BMW). Alle klassen komen dat jaar aan de start.

Ook aanwezig, al doet hij niet mee, is de Britse coureur Geoff Duke, zijn Nederlandse echtgenote, 'Een meisje uit Assen' brengt de RONO-luisteraars op de hoogte van de activiteiten van haar man. Tussen al die nationaliteiten loopt ook coureur Henk Mos uit Assen rond, hij heeft een beetje pech gehad, maar blikt tevreden terug, En mevrouw Huizing komt voorbij, zij maakt samen met een handvol collega's elk jaar de lauwerkransen die de winnaars om hun schouders kunnen hangen. Dat is nog een heel werk, zo blijkt. De verse bloemen worden er op het laatst ingestoken. Altijd rode anjers, zegt mevrouw Huizing. De brandweer, in de persoon van de heer Tomasson, legt uit met hoeveel man en materieel er kan worden uitgerukt.

Mike Hailwood in het Nieuwsblad van het Noorden 26 juni 1967 (Rechten: Delpher)

